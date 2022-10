UKJENT TVILLINGBROR. I den nye komiserien spiller Erik Follestad sin ukjente tvillingbror, Jens Follestad. Her med noen av de andre laget: F.v. Nicolai Cleve Broch, Amir Asgharnejad, Espen PA Lervaag, Bjørn Myrene og Iben Akerlie.

Erik Follestad debuterer som skuespiller i ny TV-serie: − Spiller min ukjente tvillingbror

– Jeg spiller en versjon av meg selv i denne serien og det er både skummelt og utfordrende, sier Erik Follestad (33)

Han er mest kjent som ishockeyspiller, realitydeltager og programleder blant annet for «Spårtsklubben» på VGTV.

Nå debuterer Erik Follestad som skuespiller i en ny humorserie på TV 2.

– Det er en interessant retning karrieren tar nå. Men først og fremst er det gøy, sier Follestad.

«Innebandykrigerne» handler om et innebandylag med «store drømmer og sviktende selvinnsikt». Serieskaper er Espen PA Lervaag mens Steffan Ludvigsen står for manus og regi.

– Dette er gjenkjennbart TV for alle som har vært en del av idretten, fortsetter Follestad.

TV 2 reklamerer med at den humorserien har et skjevt blikk mot idrettsdokumentarer som «Iskrigerne», hvor Follestad i sin tid også var en av deltagerne og «Hodet i klemme» som gikk tett på brytermiljøet.

– Jeg synes det er gøy å karikere en serie som «Iskrigerne» og jeg kjenner jo godt igjen karakterene, sier Erik Follestad.

Sveiva Wild Boys har i lang tid kjempet for å holde seg i eliteserien. Kassen er tom, spillernivået mildt sagt ujevnt, og publikum er i ferd med å miste interessen. Årets sesong blir enten vinn eller forsvinn for Sveiva.

LÆRERIKT: Erik Follestad (t.h) setter pris på å spille mot skuespillere som Nicolai Cleve Broch og Iben Akerlie. – Jeg lærer jo også litt av de som kan det, sier skuespillerdebutanten.

Serien omtales som en klassisk underdog-historie og Follestad fører an sammen med skuespillerne Iben Akerlie og Nicolai Cleve Broch når det harseleres og tulles med idrettsutøvere, sportsklisjeer og vinnerskaller.

Erik Follestad spiller sin egen, ukjente tvillingbror, Jens Follestad.

– Jens er penere meg, men jeg synes at han har litt for langt hår. Ellers er han jo bare en nedtonet versjon av meg selv, som får vondt av alt og har litt psykiske problemer, sier Erik Follestad.

Han setter pris på å spille mot de langt mer erfarne skuespillerne som også inkluderer Bjørn Myrene, Amir Asgharnejad og Adrian Öjvindsso.

– Jeg lærer jo også litt av de som kan det. Det er gøy hvis det går bra og går det til helvete har det vært gøy likevel.

Men uansett har Erik Follestad flere ben å stå på.

– Jeg skal også jobbe som ishockeyekspert i TV 2 i vinter. Det er jo å gå tilbake til røttene, Det kan jo være greit å ha noe ordentlig å holde på med også midt oppi all denne køddingen, sier Erik Follestad.

Managementselskapet til Erik Follestad er MaxSocial som er heleid av VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG, ligger her.