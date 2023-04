«LANDSORTSLÄKARE»: Rolf Lassgård i «Hendelser ved vann».

TV-anmeldelse «Hendelser ved vann»: Klasse-krim

Krever at du investerer. Betaler tilbake med renter.

«Hendelser ved vann» («Händelser vid vatten»)

Svensk krimdrama i seks deler

På NRK TV fredag 31. mars. På NRK 1 4., 5. og 6. april

Manus: Karin Arrhenius, Pia Gradvall, Nanna Westh og Maren Louise Käehne, basert på Kerstin Ekmans roman

Regi: Mikael Marcimain

Med: Pernilla August, Rolf Lassgård, Asta Kamma August, Alba August, Liv Mjönes, Christian Fandango Sundgren, Sven Boräng

Noe ganske annet og mer mettende enn din gjengse påskekrim, dette: Seks timer svensk kvalitets-TV, basert på et høyt respektert litterært forelegg, som i sum utgjør en fullverdig tragedie.

Sommeren 1973 ankommer Annie Raft (som ung spilt av Asta Kamma August, som eldre av hennes mor i det virkelige liv, Pernilla August) den svenske landsbygda med den syv år gamle datteren Mia (Alva Adermark, senere Alba August – også datter av Pernilla).

Vi er ved Svartvattnet i Jämtland-regionen, som grenser mot Trøndelag, og bygda er full av lantisar (bondeknøler) og raggare (rånere) som er drita fulle i anledning Sankthansfeiringen. Planen er at Annie og Mia skal hentes av Dan Ulander (Christian Fandango Sundgren). Men han dukker aldri opp.

SKJEBNESVANGERT: Alva Adermark og Asta Kamma August i «Hendelser ved vann».

Annie ble kjæreste med Dan mens hun var læreren hans. Hun fikk sparken som følge av affæren, og nå har den unge mannen overbevist henne om å forlate storbyen og knytte seg til Stjärnberg-folket:

Et mer eller mindre selvberget tilbake til naturen-kollektiv som holder til oppe i skogen, og som lokalbefolkningen for øvrig anser for å i beste fall være rødegardister, i verste fall en sex-kult. Sammenslutningen ledes av den gufne Petrus (Magnus Krepper), som har alle kvalifikasjonene en sektleder måtte ha i 1973: Langt, fett hår, uflidd skjegg og et intenst blikk.

Samtidig, den samme sommerkvelden, blir en mobbet unggutt kastet i en brønn. Morgenen etter blir likene av to utenlandske turister funnet ved vannet. Annie og Mia valgte et skjebnesvangert tidspunkt å komme.

LIVET OG DØD PÅ LANDET: Pernilla August i «Hendelser ved vann».

20 år senere, høsten 1991, er drapene fremdeles uoppklarte. Annie tok med seg Mia og forlot hippie-sekten for lenge siden – grundig lei av at barnet ikke fikk lov til å leke med Ken og Barbie-dukkene sine, men var nødt til å se og høre voksne, hårete mennesker ha sex døgnet rundt.

Hun slo seg ned i et eget hus i bygda. Er blitt kjæreste med legen Birger Torbjörnsson (som ung: Sven Boräng, som eldre: Rolf Lassgård), en av mange som politiet så nærmere på i 1973, men som raskt ble sjekket ut av saken. De to drapene har satt et stort, tungt preg på livet i det lille samfunnet i alle år siden.

20 ÅR ETTER: Rolf Lassgård og Alba August i «Hendelser ved vann».

«Hendelser ved vann» er basert på Kerstin Ekmans roman ved samme navn, som ble tildelt Nordisk råds litteraturpris i 1994, og tar opp i seg forfatterens store temaer: Natur versus sivilisasjon. Måten forfedrene våre levde på, versus modernitet. Hun idylliserer ingen av delene.

De filosofiske og metafysiske spørsmålene fortellingen baler med, medfører at den skiller seg kraftig ut fra de enkle mordmysteriene vi vanligvis blir fôret med i påskehøytiden, hvori godslige amatør-detektiver løser drapsgåter på det britiske bondelandet.

«Hendelser ved vann» er mye mer ambisiøs, og krever en type forpliktelse som sikkert ikke alle er forberedt på å gi den.

ÅSTED VED VANN: Asta Kamma August i «Hendelser ved vann».

Den som gjør, vil imidlertid bli belønnet med et rikt drama som sveiper innom alt fra eldgamle sagn og myter til venstreradikal politikk på 1970-tallet. (Bonus: Et usedvanlig godt og tidsriktig lydspor).

Serien tar sin tid, det er sikkert, spesielt i sammenligning med det oppskrudde tempoet vi er blitt vant til. Ikke er den opptatt av cliffhangere og den slags banaliteter heller. Selv tidskoloritten(e) er nedtonet. Distinkt nok, men virkelig ikke overdrevet.

Seks timer er mye tid. Men det må jeg si: Den briljante siste episoden tok pusten fra meg.

