SKUESPILLER: Percy Hynes White, her på en motevisning i Milano i januar.

«Wednesday»-stjernen Percy Hynes White: − Ryktene er falske

Percy Hynes White (21) tar kraftig oppgjør med anklagene som ble spredd om ham i sosiale medier på nyåret.

Den kanadiske skuespilleren har lagt ut et langt innlegg på InstaStory til sine 4,3 millioner følgere.

«Hei, alle sammen. Det er noe jeg føler for å oppklare», skriver 21-åringen.

Det er første gang Percy Hynes White tar til motmæle mot viralstormen i januar, der han ble beskyldt for seksuell trakassering og rasistisk språkbruk.

Twitter-meldingene er ikke lenger synlig for offentligheten.

– Grunnløse og skadelige

White skriver at noen han ikke kjenner, startet «en kampanje med uriktig informasjon om ham», og at det har resultert i at familien hans blir «mobbet», og at vennene hans «får drapstrusler».

White, kjent blant annet fra TV-serien «Wednesday», sier at bilder av ham som mindreårig ble spredd, og at rollebilder av ham ble presentert som ekte bilder.

ÅPENT BREV: Percy Hynes Whites melding til fansen.

Skuespilleren skriver at også en av hans venninner ble fremstilt som et «av hans ofre», og at hennes angivelige forsøk på å oppklare, ikke ble hørt.

«Ryktene er falske. jeg kan ikke akseptere at jeg blir fremstilt som fordomsfull eller kriminelt likegyldig til andre menneskers sikkerhet», sier han.

White beskriver påstandene om ham som grunnløse og skadelige, og at det kan føre til mistillit overfor ekte ofre.

Han takker alle som har støttet ham, men er tydelig på at det oppleves svært stressende at alle påstandene om ham har opprørt folk rundt ham.

«Vær så snille å slutte å trakassere familien min, vennene mine og kollegene. Og tusen takk for at dere tok dere tid til å lese dette», skriver han.

ROLLE: Percy Hynes White i «Wednesday».

Kanadieren spiller Xavier Thorpe i Netflix-serien «Wednesday», som baserer seg på den mer enn 30 år gamle filmklassikeren «The Addams Family».

White har også spilt i serier som «The Twilight Zone» og «The Gifted».

