Sigrid Bonde Tusvik og Morten Hegseth ferdige med «Gullruten»

De to programlederne får ikke lede «Gullruten» i år. – Det er kjedelig, sier Morten Hegseth.

I podkasten «Tusvik & Tønne» sier Sigrid Bonde Tusvik til Lisa Tønne at hun har mistet «Gullruten».

-- Jeg får ikke lov til å lage «Gullruten» av TV 2, sier hun.

Tusvik har i fem år ledet prisutdeling. De to siste årene har hun ledet det sammen med Morten Hegseth.

– Jeg skal heller ikke lede «Gullruten» i år. De vil vel sikkert ha noen andre inn, tenker jeg. Men jeg fikk lede det i to år med covid og klappstoler, sier han, og fortsetter:

– Det er ikke alle som får det, selv om jeg gjerne skulle fått gjort det på ordentlig. Det er kjedelig, men sånn er det.

Hegseth sier Tusvik i alle fall burde ha ledet det i år.

– Å se Sigrid komme dalende ned på scenen i flammer i en svindyr designerkjole med ladd haglekjeft i 2022, hadde absolutt ikke vært dumt. Da hadde ingen vært trygge og alle underholdt, i alle fall.

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, sier at det er helt udramatisk at de nå gjør endringer i hvem som skal lede prisutdelingen i mai.

– Hvem som skal ta over, gjenstår å se. Men det er helt normalt å skifte programledere på den type show, så dette er udramatisk.

Dagbladet. meldte først at Tusvik var ferdig med «Gullruten».

VG har kontaktet Sigrid Bonde Tusvik, som ikke har svart på VGs henvendelse.

