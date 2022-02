SKJEBNEDAG: Ni deltagere skulle bli til seks tirsdag.

Tre ute av «Farmen kjendis»: − Lei av munkelivet

Niklas Baarli (32) gikk ned 11 kilo, Vebjørn Selbekk (52) opplevde privat drama – og Dorthe Skappel (59) lærte at hun må ta mindre plass.

Publisert: Nå nettopp

Tirsdag var det over og ut for de tre. For Baarlis del var det helt greit.

– Dorthe og jeg jublet da vi gikk derfra, og det er vel kanskje litt rart. Men når vi først hadde dratt fra gården til disse konkurransene, føltes det veldig lite motiverende å dra tilbake. Seks uker er lenge. Det var deilig å komme hjem til sofaen, kjæresten og øl, sier TV-kjendisen, som er gift med Benjamin Silseth (30).

Baarli hadde trodd at Selbekk skulle seile gjennom kunnskapskonkurransen, og ble forfjamset over at det var Sophie Elise Isachsen (27) som kom videre.

– Men Sophie og Isak leste mye i gårdsboka sammen. Hun er der egentlig bare for å få Isak til finalen, sier Baarli og sikter til romansen mellom Isachsen og Isak Dreyer (28).

EXIT-TRIO: Vebjørn Selbekk, Niklas Baarli og Dorthe Skappel.

Baarli gikk ned elleve kilo under oppholdet.

– De kiloene gikk jeg rett opp igjen, sier han leende.

Vebjørn Selbekk ønsket virkelig å vinne, men da han røk, var han også litt lettet. Hjemme ventet nemlig kona Catarina Selbekk (53), og hun hadde det ikke så bra alene.

De to har snakket med VG om hvordan «Farmen» trigget vonde minner fra en tøff tid rundt karikaturstriden.

– Jeg opplevde et lite personlig drama på gården, og mot slutten tilspisset det seg. Jeg fikk meldinger via produksjonen om at det ikke var så lett hjemme, og jeg lurte på om jeg skulle bryte, sier Dagen-redaktøren.

Men han valgte å bli.

– Selv om jeg ikke ville bli slått, så var jeg glad for å kunne reise hjem. Vi hadde også bryllupsdag to dager senere. Planen var at Sophie Elise – som trodde hun skulle ryke – skulle ringe kona mi og overbringe hilsen fra meg på dagen. Men så var det Sophie som gikk videre, sier Selbekk og ler.

HINDERLØYPE: – Her var målet å gjennomføre i live, sier Vebjørn Selbekk.

Selbekk og kona hadde aldri vært så lenge borte fra hverandre før.

– I ettertid har vi fått jobbet med ting, også ekteskapet. Jeg vil skryte av måten TV 2 har fulgt oss opp på, blant annet med psykologhjelp.

Bryllupsdagen ble fin. Selbekk var også veldig lei av «munkelivet» på gården.

– Jeg føler meg som en vinner uansett. Syv kilo gikk jeg ned også, og jeg har klart å holde meg der. Dette sosiale eksperimentet, med hygieniske forhold på uteliggernivå, er noe av det fineste jeg har vært med på. Jeg vil kalle det et tidsskille i livet.

VENNER: Niklas Baarli og Vebjørn Selbekk.

Ikke minst har kristenkonservative Selbekk og Baarli blitt gode venner, selv om førstnevnte er motstander av homofilt ekteskap. Selbekk innser at det er mer som forener mennesker enn som skiller.

– Vi må akseptere hverandre uavhengig av om vi er enig eller ikke. Det er nøkkelen til å lykkes både i det multikulturelle samfunnet, i relasjoner med ulike religioner, legninger og politiske syn, mener Selbekk.

– Våger du å se bak, så ser du en kjempeinteressant person. Det gjorde jeg med Niklas, og det var vakkert. Han er den morsomste jeg har møtt. Vi har lik humor.

Selbekk har fått mange positive tilbakemeldinger fra seere, og det rører ham. I stormen for 16 år siden, var det motsatt.

– For meg er det sterkt å oppleve en sånn støtte, for det er jeg ikke akkurat vant med.

UTE: Dorthe Skappel.

Skappel synes det er deilig at alt er over nå.

– Jeg hadde ikke sett for meg at det skulle bli så trøkk etter at det gikk på lufta. Vi deltagere var jo ferdige med dette i fjor sommer. Selv om det var en påkjenning da, så har det nesten vært tøffere å se det i ettertid, sier hun.

TV-dronningen har vist at hun har følelser og skikkelig temperament. Tårene har trillet mer enn én gang.

– Sidene som kommer frem, er sånn jeg er. Jeg har ikke problemer med at det vises. Når man er sliten, blir man lettere satt ut og reagerer mer voldsomt enn ellers. Men jeg synes ikke jeg var urettferdig.

GJENNOMFØRTE: Dorthe Skappel var livredd, men ville vise barnebarna at hun taklet hinderløypa.

Skappel angrer ikke på noe.

– Men jeg har lært at jeg ikke er glad i konflikter. Og så lærte jeg at jeg må ta mindre plass, ikke være så dominerende og ikke ta ledelsen så fort. Jeg må høre mer på hva andre har å si. For meg har dette vært en vekker, sier hun.

Skappel er mer TV-vant enn alle de andre, men var likevel ikke forberedt på medietrykket.

– Jeg visste ikke at pressen skulle være så på. Det overrasket meg. Så jeg gjorde det jeg kan best, nemlig flykte. Jeg orker ikke å engasjere meg så mye, så jeg har kanskje feiget ut litt.

FØLELSER: Dorthe Skappel har vist mange sider.

59-åringen beskriver den berømte «bobla».

– Noe av det vanskeligste var nettopp det sosiale, den unormale settingen med å være så tett på mennesker du ikke har valgt selv, kombinert med lite mat og lite søvn. Hvis jeg skulle vært smartere og hatt mer TV-tid, kunne jeg brukt mer tid på ukeoppdragene enn å holde gården i gang, sier Skappel.

Kommentarfelt på nettet fordyper hun seg ikke i.

– Nei, det har jeg aldri gjort, for da kan man bli gal. Det viktigste er at jeg har en ålreit tone med alle deltagerne nå etterpå.

TV-FJES: Niklas Baarli har fått mye tid på skjermen.

Det har stormet rundt Baarli etter forrige ukes utbrudd på TV. I ettertid har han gått ut på Instagram og beklaget.

– Jeg har fått masse respons. Det har vært en eneste stor glede. Innlegget fikk 1000 kommentarer eller noe sånt, så det er koselig. Jeg må bare stå for det som er blitt vist, selv om det er vondt å se. Det å fare opp og bli barnslig er en del av meg.

KAMPKLARE: F.v.: Sophie Elise Isachsen, Niklas Baarli, Dorthe Skappel, Øyunn Krogh, Marna Haugen, Heine Totland, Kjersti Grini, Isak Dreyer og Vebjørn Selbekk.

32-åringen skrev på Instagram at han vurderte å politianmelde de verste meldingene. Den ballen har han kastet videre til TV 2.

– Det var blant annet trusler om å banke meg gul og blå.

VG har vært i kontakt med TV 2 som sier de vurderer å anmelde én av truslene.

VG har omtalt hvordan Baarli har fått desidert mest TV-tid.

– Jeg tipper både TV 2 og jeg, om vi kunne gå tilbake i tid, hadde klippet så det ble litt mindre meg og litt mer de andre. Men jeg har jo sagt det jeg sier, og det går ikke an å skylde på noe.

Baarli har en løpende dialog med TV 2.

– Når det har stormet, er det godt å vite at de er der.