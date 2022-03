TV-VETERAN: Dave Coulier, her avbildet i Beverly Hills i 2017.

TV-stjernen Dave Coulier deler blodig bilde: − Var en fyllik

«Under samme tak»-skuespiller Dave Coulier (62)

Av Catherine Gonsholt Ighanian

«Jeg elsket å drikke alkohol, men alkoholen elsket meg ikke tilbake», skriver Coulier under et bilde på Instagram, der han har blodig ansikt.

Den amerikanske stjernen skriver at han fikk skadene etter en fyllekule. Nå har han vært tørrlagt siden 1. januar 2020.

«Da jeg drakk, var jeg alltid festens midtpunkt. Jeg kunne få folk til å le så de ramlet. På dette bildet var det jeg selv som hadde falt. Ikke fordi jeg spilte hockey eller gjorde ting jeg var glad i (...)Jeg var snydens full og ramlet på vei opp en steintrapp», betror 62-åringen.

Coulier, også kjent fra «American Dad», skriver til sine 1,2 millioner følgere at han alltid pleide å være sistemann til å forlate festlighetene. Selv om han ofte var syk og utslått i to døgn etterpå, hindret det ham ikke i å drikke tett og ofte.

«Jeg var en fyllik. Ja. En alkoholiker», forklarer skuespilleren.

VENNER OG KOLLEGER: Dave Coulier (t.h.) med nylig avdøde «Under samme tak»-motspiller Bob Saget på en veldedighetsgalla i Los Angeles i 2017.

Nyttårsaften for litt over to år siden tok Coulier et valg, ikke bare av hensyn til egen helse, men også til familien og alle andre han er glad i. Det har ikke vært lett, innrømmer han, men han har klart det ved hjelp av støtte fra kona, Melissa Coulier (39).

De to giftet seg i 2014, og han bedyrer sin store kjærlighet til henne i innlegget, som har fått over 170.000 likerklikk.

«I dag er himmelen blåere, hjertet mitt er ikke lenger lukket, og jeg nyter mer enn før å få folk til å le så de ramler», skriver Coulier.