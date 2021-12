Færre så «Maskorama»-finalen i andre sesong

Nesten 1,25 millioner seere på årets finale for NRKs nye underholdningsflaggskip. TV 2 fikk en liten oppsving for sin nyvinning «Norges nye megahit».

Av Thomas Talseth

«Maskorama»-finaletallene er en liten nedtur fra fjorårets, som hadde 1,377 millioner seere.

NRK sier seg like fullt godt fornøyd med årets finaletall, som viser 1,249 millioner seere totalt på NRKs plattformer.

– Snittet for sesongen ligger på 1.228.000 seere, som er omtrent 100.000 høyere enn for sesong 1 på samme tidspunkt, sier Maren Eline Fossan i NRK Analyse i en pressemelding.

Til sammenligning hadde helgens nest mest sette program på NRK, «Nytt på nytt», 998.000 seere. Det tredje mest populære underholdningsprogrammet på statskanalen i helgen, «Beat for beat», hadde 681.000.

– Med over én million seere hver helg er det ingen tvil om at «Maskorama» har engasjert veldig mange seere denne høsten. Det er kun «Førstegangstjenesten» som har et høyere TSR-snitt i høst, sier Fossan videre.

TSR er det samlede tallet for lineær TV-titting og selvinitiert titting på digital-TV.

«Megahit» tok seg opp

På TV 2 fikk «Norges nye megahit» 232.000 seere lørdag; en opptur fra 195.000 lørdagen før.

TV 2s tall må sees i lys av at 550.000 kunder mistet TV 2s kanaler forrige helg, etter brudd i forhandlinger mellom TV 2 og Telenor T-We.

– Status i dag er at det er ingen pågående forhandlinger mellom TV 2 og Telenor, sier TV 2s pressesjef Jan-Petter Dahl.

Første sesong av «Maskorama», i 2020, startet med 1,06 millioner seere på første program, og endte altså på nesten 1,4 millioner i finalen.

Andre sesong startet faktisk bedre enn den avsluttet: Første episode hadde 13.000 flere seere enn finalen. Til gjengjeld er 2021-tallene jevnere episode for episode.

Prosjektredaktør i NRK, Jan Egil Ådland, sier dette om finaleresultatet:

– Fantastisk avslutning på sesongen, som gir oss energi inn i planleggingen av neste års «Maskorama»!