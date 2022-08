Khloé Kardashian har fått en sønn

Ekskjærestene Khloé Kardashian (38) og basketballspilleren Tristan Thompson (31) har fått en sønn.

Babyen er båret frem av en surrogatmor.

Det skriver People Magazine. Også andre amerikanske medier melder nyheten.

Navnet til den nye verdensborgeren er ikke kjent. Ifølge Peoples kilder skal Kardashian og Thompson ikke ha bestemt seg ennå.

For en måned siden ble det avslørt at det tidligere paret, som ikke lenger er kjærester, ventet et nytt barn sammen. De har fra før datteren True Thompson (4), som realitystjernen hyppig deler bilder av på Instagram.

– Vi bekrefter at True får et søsken som ble unnfanget i november, uttalte en talsperson for paret til People tidligere i sommer.

– Khloé er svært takknemlig overfor den ekstraordinære surrogaten for å få en slik velsignelse, sa talspersonen videre.

Kardashian og Thompson ble kjærester i 2016. De fikk datteren True i 2018. Det tidligere paret slo opp i 2021 før de ble sammen igjen til Kardashian slo opp igjen med idrettsstjernen i januar i år.

Thompson har også barna Prince (5) og Theo (8 måneder) fra andre forhold.

