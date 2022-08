IKKE TORNEROSE: Morpheus, Drøm, Kai'ckul, Oneiros (Tom Sturridge. Har mange navn. Som oftest bare ett ansiktsuttrykk.

TV-anmeldelse «The Sandman»: Definitivt ikke Jon Blund

Netflix og Neil Gaiman klarer å drømme «The Sandman» nesten like skremmende god som tegneserien den er basert på.

«The Sandman»

Amerikansk/britisk fantasyserie i ti deler basert på Neil Gaimans tegneserie

Med: Tom Sturridge, Kirby Howell-Baptiste, Gwendolyn Christie, Mason Alexander Park, Kyo Ra, Patton Oswalt, Stephen Fry, Boyd Holbrook m.fl.

Alle episodene tilgjengelig på Netflix 5. august

Svartmagiker Roderick Burgess (Charles Dance) vil ha evig liv, og bestemmer seg for å fange Død. En feil i besvergelsene gjør at han fanger Drøm i stedet.

Så går det som det ofte gjør når offentlige tjenester forsvinner: Infrastruktur kollapser. Folk får ikke sove, klarer ikke drømme eller våkner ikke i det hele tatt.

Neil Gaimans drøye 3000 tegneseriesider som utgjør «The Sandman» er en fantastisk og fantasisprengende mytologi i et fantasy/horror-univers der alt er mulig, siden hovedpersonen er personifiseringen av det vi opplever mens vi sover.

Eller hovedperson og hovedperson; Gaimans fortellinger er så fascinerende og vanedannende gjenlesbare fordi Drøm verken er helten, skurken eller Jon Blund.

Som oftest handler historien om helt andre. Både i drømmeland og i den bevisste delen av virkeligheten.

IKKE NIGHTHAWKS: Det kan minne om Edward Hopper. Men det som skjer i denne dineren er betraktelig mer forstyrrende.

I motsetning til den vellykkede nytenkingen av «Watchmen» (HBO, 2019) er dette en dramatisering som forholder seg tett til originalforelegget. Netflix-seriens narrativ framlegges akkurat så meditativt og undrende som tegneserien.

Gaiman er med som aktivt involvert produsent og forfatter, og har selv plukket Tom Sturridge i rollen som den passe selvhøytidelige og tenåringsbiske Morpheus.

Han inntar oppgaven som en Robert Smith junior. Bare med bedre frisør, sunnere kosthold og gjennomtenkt treningsprogram. At man likevel har valgt å ikke gi ham tegneseriens mørke stjerneblikk virker først merkelig.

Før man kommer på at det ville gjort at Drøm delte TV-øyne med sitcom-romvesenet ALF.

I stedet gis Sturridge anledning til å bruke blikket til både bitterhet, sorg, nysgjerrighet og forakt. Alt med en barnlig undring på grensen til sjarmerende furting.

Game of Thrones-overlappende Charles Dance og Gwendolyn Christie gjør sine handlingsentrale roller som forventet solid. En bebartet Stephen Fry likeså. Samtidig søker Boyd Holbrook («Narcos») sin indre Brad Pitt og legemliggjør The Corinthian til det selvsikre marerittet han skal være.

DEFINITIVT LUCIFER: Gwendolyn Christie tolker oldebarnet til fandens oldemor lekende og skummelt på samme tid.

Mange flere kunne vært nevnt, inkludert David Thewlis’ glimrende psykopat. Men det er ikke det enorme ensemblet av skuespillere som driver dette framover.

Det er Gaimans evne til å gjøre det store lite og det lille stort. For eksempel en ravn som underholdende, litterær dialog. En evig krangel mellom Kain og Abel som ender like blodig hver gang. Eller et innestengt døgn på en amerikansk diner, der det mørkeste og styggeste av menneskesinnet avkles i sin frykteligste prakt.

Slik presenterer «The Sandman»’s emosjonelle dybde mennesker på både sitt mest brutale pretensiøse, voldelig forstyrrende og samtidig aller vakreste og ambisiøse.

Dramatiseringen av «The Sound of Her Wings» midtveis er et tidlig høydepunkt. Hvor livets endelighet kobles med duemating, og Mary Poppins med jødedommens trosbekjennelse.

Blant annet.

Der kan man kan riktig kjenne at – joda – denne Drøm har man på alle måter klart å gjøre virkelig.