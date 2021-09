TV-KJENDIS: Bianca Ingrosso, her i dommerpanelet for svenske «Talang» i vår.

Bianca Ingrosso har brutt med kjæresten syv ganger

Den svenske influenceren (26) letter på sløret om det turbulente forholdet til Phillipe Cohen (27).

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Det er i en ny episode av realityserien «Wahlgrens verden» at Bianca åpner seg om av-og-på-forholdet til restauranteieren Phillipe. I syv år har de vekslet på å være kjærester og å ikke være det.

Men de finner alltid tilbake til hverandre, forklarer hun.

– Han har jo elsket meg for den jeg virkelig er, også da jeg tjente null kroner og ikke egentlig «var noen», sier Bianca om kjæresten hun møtte før hun ble berømt.

Nettopp det gjør at hun verdsetter ham ekstra. Sist de to fant tilbake til hverandre, var i vår. Det var åttende gangen de ble gjenforent.

Bianca forteller på TV, ifølge Aftonbladet, at de i snitt har gjort det slutt én gang årlig, og at alle bruddene føles som et «åpent sår».

– Vi har aldri jobbet oss ordentlig gjennom dette. I stedet har vi bare blitt nyforelsket og gått videre. Og siden har det samme problemet dukket opp igjen, forklarer 26-åringen, uten å gå i detalj om hilke utfordringer de støter på.

Sammenligner med foreldrene

Paret er forsiktige med å dele bilder av hverandre i sosiale medier, men Bianca la ut dette i fjor på Instagram, der hun har over 1,2 millioner følgere:

Bianca er datter til Pernilla Wahlgren (54) og Emilio Ingrosso (56), som for lengst er skilt. Ekteskapet var av det særdeles turbulente slaget, og Bianca går ikke av veien for å sammenligne sitt og Phillipes forhold med sånn foreldrene hadde det til tider.

– Jeg tror at vi både elsker hverandre så jævlig mye, samtidig som vi blir irritert på at vi ikke klarer å være vårt beste vi. Plutselig skjer det noe, og så ramler man ned i det samme hullet og glemmer å være et team, sier Bianca.

Oppdatert? Mamma Pernilla er forelsket igjen

For tiden er Bianca aktuell i juryen til talentshowet «Talang».

VG skrev tidligere i sommer om hvordan Bianca håvet inn 200 millionere kroner, noe som er med på å gjøre henne til en av Sveriges mest innbringende influencere.