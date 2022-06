SVARTE SKJERMER: – Vi har hele veien sagt at vår dør er åpen, men da må Altibox ombestemme seg og ønske et samarbeid som er bærekraftig for begge parter, sier TV 2s kommunikasjons- og organisasjonsdirektør Sarah C.J. Willand

Snart 100 dager med svarte TV 2-skjermer - konflikten fortsatt fastlåst

Helt siden 1. april har 530.000 Altibox-kunder og godt over en million TV-seere vært uten TV 2. Neste uke har Norges lengste TV-konflikt vart i hundre dager.

– Vi har ikke hørt noe fra TV 2 for å finne en løsning på denne konflikten siden 23. mars, sier kommunikasjonssjef Andreas Veggeland i Altibox til VG.

TV 2s kommunikasjons- og organisasjonsdirektør Sarah C.J. Willand bekrefter at ingen av partene har tatt kontakt siden forhandlingene ble avsluttet i mars.

– Vi har hele veien sagt at vår dør er åpen, men da må Altibox ombestemme seg og ønske et samarbeid som er bærekraftig for begge parter, sier Willand til VG.

Et av kjernepunktene i avtalene TV 2 har med de øvrige distributørene, er at de tilbyr TV 2 Play som en del av TV-pakken til kundene.

– Det er klart at det er noen av våre kunder som savner TV 2. De gir uttrykk for at dette er leit og de synes det er synd at de nå har vært uten TV 2 siden 1. april. Altibox skulle også ønske at vi hadde en avtale med TV 2. Men jeg kan ikke si at vi opplever et stort press fra kundene våre, sier Veggeland.

– Fortvilende situasjon

Willand påpeker på sin side at det er ikke slik at kundene til Altibox bare kan velge en annen distributør.

– Det er en fortvilende situasjon, ikke minst for seerne som ønsker seg TV 2s programmer men som mangler reell valgfrihet. 530.000 Altibox-kunder er svært viktige TV-seere for TV 2.

Willand sier at TV 2 får daglige henvendelser fra seere som savner TV 2 og lurer på hvordan de kan få tilgang til TV 2s programmer.

– TV 2s seere er hele grunnen til at vi er til. For oss handler dette om noe så viktig som vår fremtid og eksistens. Skal vi være en bred nyhetsformidler og garantist for norske programmer, som konkurrerer med verdens beste også om 10 år, må vi inngå avtaler og samarbeid som gjør det mulig. Det har vi fått til med de andre distributørene, men en slik avtale ønsker ikke Altibox, sier Willand.

Snart 100 dager

9. juli har rundt en million nordmenn vært uten TV 2 i hundre dager. I et debattinnlegg i VG 25. mai i år skrev Willand blant annet dette om forhandlingsbruddet mellom TV 2 og Altibox:

– Vi ville heller gi beskjed om at det ikke var vits i å forhandle videre, enn å holde det gående i ukevis på overtid, med tilhørende bråk i mediene. Én uke før avtalen gikk ut ga vi i TV 2 beskjed om at det ikke var grunnlag for et videre samarbeid.

Dagen etter svarte Andreas Veggeland i Altibox blant annet slik i et eget debattinnlegg:

– Skal vi få til en ny avtale, er vi avhengige av at TV 2 ønsker en dialog med oss, annet enn via spaltene i VG. Altibox syntes det var overraskende og trist at TV 2 forlot forhandlingsbordet.

– TV 2s forslag til avtale innebærer en prisøkning på over 80 prosent og mindre valgfrihet for kundene. Det er det mange av våre kunder som ikke vil godta, sier Veggeland i dag.

Kompenseres

Så lenge Altibox er i konflikt med TV 2 og ikke kan tilby TV 2-kanalene til sine kunder, har distributøren tilbudt en prisreduksjon på hundre kroner pr. måned – eller de kan bruke TV-poeng og velge annet innhold.

– Et flertall av våre TV-kunder har siden konflikten med TV 2 var et faktum, valgt å bruke de ekstra TV-poengene til annet underholdningsinnhold. Men noen har også bedt om en reduksjon i regningen på hundre kroner i måneden, sier Veggeland

– Betyr det at TV 2s nye tilbud til Altibox innebærer at kundene i så fall må betale opptil 180 kroner i måneden for TV 2s kanaler?

– Ingen kommentar.

TV 2 taper ikke bare abonnements-inntekter fra 530.000 Altibox-kunder. Norges største kommersielle TV-kanal mister også betydelige reklameinntekter.

– 20 prosent av seergrunnlaget er borte på vanlig TV på grunn av konflikten med Altibox. Dette er seere de ikke ville hatt problemer med å selge i dagens reklamemarked, sier TV-sjef Marianne Massaiu i mediebyrået GroupM til VG.