ULIKE OG GODE VENNER: Alexandra Rotan og Bjørn Tomren er blitt gode venner denne høsten. – Vil folket ha en lun artist, stemmer de på Bjørn. Vil de ha fest og fyrverkeri, stemmer på meg, Alexandra Rotan.

«Stjernekamp»-finalistene heier på hverandre

Hun ladet opp med realityserier på TV – han tok seg noen øl og et par whisky. Lørdag kveld møtes Alexandra Rotan og Bjørn Tomren i finalen i «Stjernekamp» på NRK1.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Vi er blitt gode venner denne høsten, sier Alexandra Rotan (25) og Bjørn Tomren (40) til VG.

De er svært ulike. Men de har det til felles at de begge unner de hverandre å vinne årets «Stjernekamp».

– Jeg tenker at vinneren er den folk vil ha der og da. Vil folket ha en lun artist, stemmer de på Bjørn. Vil de ha fest og fyrverkeri, stemmer på meg, sier en lattermild Alexandra.

– Jeg unner Alexandra alt godt, også å vinne. Vi er jo venner, sier Bjørn.

Konkurrenten hans mener at det er store kontraster mellom lørdagens finalister. Det gir seg blant annet utslag i hvordan de forbereder seg kvelden før kvelden.

– Jeg bare slapper av, henter meg skikkelig inn og ser på realityserier på TV, sier Alexandra.

– Jeg tar meg noen øl og drikker et par whisky. Da får jeg en fyldigere og rikere stemme – og en god natts søvn, sier Bjørn.

Hverken han eller Alexandra trodde det var mulig å nå helt til finalen da de gikk på scenen første gang i slutten i av august.

– Det var ren ønsketenkning, sier hun.

– Jeg trodde jeg kom til å ryke på hipp hop. Tross alt hadde jeg aldri rappet før – og dessuten var det en minigolf-turnering i Tyskland helgen etter som jeg hadde lyst til å være med på. Men hadde jeg måttet velge der og da, ville det blitt «Stjernekamp». Samtidig har jeg også noen ganger vært litt lei. For det tar mye av tiden min. Jeg som er vant til å spille en kveld eller to, så tar jo dette hele uken, sier Bjørn Tomren med et smil.

Nå har begge to måttet venne seg til en ny «hverdag».

– Jeg elsker dette livet, jeg gleder meg og har alltid hatt en drøm om å være med i «Stjernekamp». Nå er jeg er så klar for finale, sier Alexandra Rotan.

Før «Stjernekamp» var hun mest kjent fra KEiiNO og sammen med KEiiNO representerte hun Norge i Eurovision Song Contest i 2019 i Tel Aviv i Israel.

– Jeg har lært mye av å være med i «Stjernekamp» og er blant annet ikke så streng med meg selv lenger. Før var jeg mye mer opptatt av hva folk synes om meg. Det har endret seg, sier Alexandra.

Bjørn Tomter er en norsk jodler, strupesanger, visesanger, og ikke minst komponist fra Tomrefjord i Møre og Romsdal. Han ble kjent under artistnavnet Polkabjørn i polka- og jodleduoen Polkabjørn og Kleine Heine.

– For første gang i mitt liv skal jeg ut på turne i mitt eget navn. Det ville aldri skjedd uten at jeg hadde vært med i «Stjernekamp». Det er helt sikkert, sier Bjørn.

Han forteller at han har et avslappet forhold til hvordan det går i finalen.

– Alexandra vil være en meget verdig vinner, men skal prøve mitt beste å gi henne konkurranse. Hadde vært stas å gå seirende ut, sier Bjørn Tomren