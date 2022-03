IKKE SLIK: Dette er ikke bra nok, påpekte Medietilsynet overfor TV 2 – og det har kanalen nå rettet opp.

Kritiserte TV 2 for utydelig reklame-merking i «Kompani Lauritzen»

Medietilsynet mener at TV 2 ikke merket produktplassering godt nok i den første episoden av årets sesong av «Kompani Lauritzen».

Av Jørn Pettersen

Publisert: Nå nettopp

Det har tilsynet påpekt overfor kanalen i en e-post datert 2. mars i år, hvor kanalen også ble anmodet om å gjøre merkingen bedre. Det har TV 2 nå gjort.

– Medietilsynet vurderer at merkingen i episoden gjennomgående fremstår som svært liten, og vanskelig å lese for seeren, heter det blant annet i mailen som seniorrådgiver Linda M. Andersen i Medietilsynet har sendt til TV 2.

SLIK: Bildet til venstre er tatt fra «Kjære landsmenn» – og ifølge Medietilsynet et eksempel på hvordan det skal gjøres. Mens bildet til høyre er et annet eksempel fra «Kompani Lauritzen» hvor Medietilsynet mener at merkingen ikke er god nok.

Medietilsynet har også lagt ved eksempler i form av skjermdump på merkingen TV 2 har gjort.

Info Dette sier loven Ifølge kringkastingsloven § 3–7 første ledd bokstav d) skal programmer som inneholder produktplassering identifiseres på en tydelig og nøytral måte ved begynnelsen og slutten av programmet, samt når programmet fortsetter etter et reklameavbrudd. Medietilsynet har i tillegg laget en egen veileder der kravene til merking er presisert. Her heter det blant annet: «Det skal også være tilstrekkelig kontrast mellom teksten og bakgrunnen. Dette for at teksten skal være

lett synlig og komme tydelig frem. Merkingen må også være i en fontstørrelse som gjør den synlig og lesbar for TV-seeren.» Vis mer

Direktør i juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet, Hanne Nistad Sekkelsten, opplyser til VG at Medietilsynet gjorde tilsyn med sesongåpningen av Kompani Lauritzen for å sjekke at TV 2 følger reglene for merking av program som inneholder produktplassering.

– UTYDELIG MERKING: Direktør i juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet, Hanne Nistad Sekkelsten.

– Der fant vi at det var merket med for liten font, altså at bokstavene var for små, og at teksten ikke var synlig nok på grunn av for liten kontrast mot bakgrunnen. Dermed ble merkingen utydelig og vanskelig å få med seg for seerne, skriver hun i e-post til VG.

– Etter at vi tok kontakt, har TV 2 endret merkingen av produktplasseringen slik at merkingen nå er større og tydeligere. TV 2 innrettet seg dermed raskt etter reglene for produktplassering da vi tok kontakt med TV-kanalen, og tilsynet med Kompani Lauritzen er dermed avsluttet fra vår side, skriver Nistad Sekkelsten videre.

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl bekrefter overfor VG at TV 2 nå har endret praksis tilbake til slik kanalen har gjort det tidligere.

– TV 2 merker alltid sine program i tråd med lover og retningslinjer og «Kompani Lauritzen» har slik merking. Vi ønsker selvsagt at budskapet om at noe er produktplassert skal være tydelig og lettfattelig for seeren i tråd med kringkastingsloven. Det er riktig at vi er i dialog med Medietilsynet om utformingen av denne merkingen i forbindelse med at vi har modernisert vår visuelle profil og at skrift/grafikk har blitt endret, skriver Dahl i en e-post til VG.

Hanne Nistad Sekkelsten opplyser at Medietilsynet har jevnlige kontroller av regelverket for reklame og produktplassering.

– Generelt vil vi si at de norske TV-kanalene er flinke til å følge regelverket for merking av reklame, sponsing og produktplassering, og Medietilsynet har god dialog med TV-kanalene i de tilfellene vi mener det er brudd på regelverket, skriver Nistad Sekkelsten.