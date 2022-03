Vegard Harm og Morten Hegseth er ikke ferdig med å lage TV for VGTV. Nå utvider de målgruppen.

Vegard Harm og Morten Hegseth med nytt talkshow: − Skal lage ordentlig TV

«Panelet» er historie, men det er ikke «Harm og Hegseth». Nå lanserer duoen sitt eget talkshow.

Av Maria Støre

Publisert: Nå nettopp

– Nå skal vi lage ordentlig TV for første gang i vårt liv sammen, sier Morten Hegseth.

Kompanjongen, Vegard Harm, svarer raskt på telefon fra København:

– Absolutt. Nå er det ordentlig greier. Det rallet vi drev med før ... this is the real deal, and we need to buckle up and concentrate.

VGTV-profilene Harm og Hegseth hadde åtte år med VGTV-programmet «Panelet». Der intervjuet de kjendiser, snakket om reality-TV og diskuterte kjendisnyheter.

I fjor høst takket de for seg. Men allerede på fredag er de tilbake på VGTV med «Harm og Hegseth».

– Før var vi en leverandør av andres underholdning, og formatmessig forpliktet til å være utelukkende positive til det vi så, forteller Hegseth.

– Nå skal vi prøve å levere innholdet selv, og vi har mulighet til å invitere bare de menneskene vi vil.

– Er en klisjé

De skryter av konseptet – mye av innholdet er allerede laget, sketsjer er spilt inn og ideer er ferdig utviklet. Denne gangen har de en plan hver gang de skal i opptak – de har en tekstforfatter og har på forhånd gjort grundig research på gjestene som kommer. De første gjestene blir artist og «Kompani Lauritzen»-aktuelle Tone Damli og komiker Lisa Tønne.

– Vi skal ha en til to gjester hver uke. Det er en klisjé å si, men vi skal stille de spørsmålene ingen andre tør å stille, sier Hegseth.

I tillegg har Harm hatt ett krav:

– Jeg ble jo plassert i «Panalet» som en sidekick – and this personality and this human, do not do sidekick. I’m not a sidekick. Jeg har krevd at jeg skal være hovedgjest hver uke. Det er ikke noe rart i det hele tatt. Det er helt fair. For jeg er jævlig god på talkshow, jeg er en god talkshow-gjest, forklarer Harm over telefon.

Morten nikker anerkjennende.

– Ja, han er den beste talkshow-gjesten som finnes.

– Derfor skal jeg inspirere de andre gjestene til å bli like bra, sier en leende Harm.

«Talkshow-døden»

– Det snakkes mye om talkshowets død, at det er på vei ut. Nå skal dere begi dere ut på det?

– Det å si at talkshow er dødt, er litt som å si at lineær-TV er dødt. Det er sannheten med modifikasjoner. Hvis du ser på for eksempel amerikanske talkshow og «Kåss til kvelds», ser du at talkshow funker som bare det. De som ikke funker er de som ikke går videre på de tingene vi vet, sier Hegseth, og fortsetter:

– Det er ikke lenger interessant å sitte med en kjendis og prate om den tunge tiden som har blitt pratet om hundre ganger før. Det er et krav at man skal få se en ny side, det er et krav om at man skal snakke om noe nytt. Folk skrur av i en kjedelig prat, men viser man syke ting og nye sider, så blir det spennende.

PRIS: Vegard Harm og Morten Hegseth vant publikumsprisen Gullruten 2019.

Hegseth forteller at de har fått forespørsel om å lage talkshow på andre kanaler tidligere.

– Det har jo vært veldig fristende. Men så er det nå en gang sånn at vi jobber i VGTV, og det er her vi ble født, formet og kjent, så da fant vi til slutt ut at det skulle lages her.

– Jeg forlater ikke min egen mor! Jeg blir i de knøttsmå studioene her, skyter Harm inn.

For den unge familien

De forklarer at «Panelet» hadde jenter 12–19 år som målgruppe. Det er ikke tilfellet med «Harm og Hegseth».

– Nå er målet at mann 35 år skal kunne se det med sammen med dama si og humre og le, og si: «dette er jo ganske gøy», sier Hegseth.

– Vi har ikke hatt så mye fokus på det, eller i det hele tatt menn, før. Men dette skal bli for ... sier Harm, og fortsetter:

– I think the family, you know, the mixed family, the young family.

– Ja, den unge familien! Ikke barna kanskje, men når de har lagt seg, så kan mor og far klunke seg et glass med vin, lene seg tilbake og se «Harm og Hegseth» som ligger klar hver fredag, sier Hegseth.

Til slutt forteller Hegseth at de har fått negative tilbakemeldinger om at podkasten «Harm og Hegseth» gikk fra VG til Podme.

– Vi har fått litt deng fordi vi har gått bak mur på podkast, og folk mener det er uhørt, at vi er svikere og pengegriske, og det kan jo kanskje være, sier Hegseth og ler.

– Men de som nekter å betale for «Harm og Hegseth», kan nå få dette programmet gratis!

Harm er på FaceTime. I en hotellresepsjon i København, sitter han med blazer og solbriller. Han avslutter med å si leende:

– This is for the poor.

Managementselskapet til Vegard Harm og Morten Hegseth er MaxSocial, som er heleid av VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.