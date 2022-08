DANSEPARTNERE: Santino Mirenna og Jørgine Massa Vasstrand skal være med i «Skal vi danse: All stars»

«Skal vi danse»-Santino på sykehus i utlandet

Santino Mirenna (28) er med «danseelev» Jørgina Massa Vasstrand (33) på treningstur til Kypros. Der har han gått på en smell.

«Planen var å trene masse her på Kypros! Først og fremst dans selvfølgelig, men også være med på gruppetimene til Jørgine og gutta», skriver Mirenna på Instagram under et bilde fra sykesengen.

«I stedet har formen vært dårlig siden tirsdag, og store deler av dagen har blitt tilbrakt i sengen», forklarer han.

Hva som har slått danseren ut, er uvisst.

Hver gang han har følt seg på bedringens vei, har han endt opp med å bli dårligere igjen.

«Så nå er jeg en tur på sykehuset. Bare for å skjønne hva det er, slik at jeg kan få riktig behandling», skriver han og presiserer at det ikke er dramatisk, «men greit å sjekke».

Mirenna opplyser at Vasstrand trener så godt hun kan på egen hånd, og at han selv blir med igjen når formen er god nok.

Premieren på «Skal vi danse: All Stars» er førstkommende lørdag. Det er Mirenna fast bestemt på å være frisk til.

«Vi kommer til å bli klare til lørdag, og vi skal levere en dødsbra tango!», runder han av med.

Vasstrand har delt Mirenna sin post på InstaStory og skriver «krigeren vår» etterfulgt av en hjerte-emoji.

«Sjette dagen med sykdom, heftige netter med feber og mer hoste! I går tvang vi han til legen» skriver hun.

Mirenna takker alle følgere for god bedring-hilsener.

