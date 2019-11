JUNGELKAMP: Disse skal konkurrere om å holde ut lengst i jungelen. Caitlyn Jenner sittende i midten. Foto: ITV

Realityshow med Caitlyn Jenner stopper spising av levende insekter

Når kjendisene konkurrerer i den jungelen på «I’m a Celebrity», kan de risikere å møte mange insekter. Men dem de må spise, skal være døde.

Det dreier seg om den britiske realityserien «I’m a Celebrity … Get Me Out of Here» der ulike kjendiser konkurrerer om å holde ut lengst i jungelen i Australia. Tidligere sesonger har deltagerne måttet knive om å spise opp levende insekter raskest mulig eller risikert å få insekter av ulike slag over seg.

Denne uken ble det klart at amerikanske Caitlyn Jenner, kjent fra «Keeping Up With the Kardashian» og «I Am Cait», er blant kjendisene som skal delta i den britiske versjonen av programmet. Også tidligere fotballspiller Ian Wright og tidligere Girls Aloud-sanger Nadine Coyle er blant deltagerne.

KLAR FOR CAMPING: Caitlyn Jenner. Foto: ITV

I presseskrivet sier Jenner at hun ville være med på konkurransen for å vise at hun er «akkurat samme person jeg alltid har vært». Hun sier også at familien hennes lurte på hvorfor hun ville delta.

– Jeg svarte: «Vet dere hva, jeg trenger et avbrekk, og jeg liker utfordringer», sier hun.

På spørsmål om hva hennes fobier er, svarer den tidligere OL-vinneren:

– Ingen, men i likhet med alle, synes jeg insekter er ekle.

Det kan hende oppholdet ikke blir like traumatisk for Jenner som det kunne ha blitt, for nå melder BBC at det er gjort endringer denne sesongen:

– Produsentene har sett på utfordringene og bestemt at ingen levende dyr vil bli spist i konkurransene i år, sier en kilde fra kanalen ITV til BBC og legger til:

– De har planlagt dette i lengre tid og i fjor var sandmakk det eneste som ble spist levende, men denne runden har de bestemt seg for å innføre endringen fullt og helt.

Naturprogram-vert Chris Packham mener denne endringen er positiv.

– Det var aldri tvil om at å spise levende virvelløse dyr var mishandling og også utnyttelse for underholdningens skyld, sier han til BBC.

Caitlyn Jenner har tidligere vært med på den amerikanske versjonen av realityserien.

– Det er virkelig ikke lett å være i jungelen. (...) Men sist gang var det nesten som en renselse for sjelen, sier hun.

