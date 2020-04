KONA: Carole Baskin, kona til den forsvunne mannen, er sentral i den nye strømmesuksessen. Foto: NETFLIX

Politiet håper på rask oppklaring av «Tiger King»-mysterium

Sheriffen i Hillsborough County sier de sjekker ut hvert eneste tips i den 23 år gamle forsvinningen av Carole Baskins ektemann.

Nå nettopp

VG omtalte tirsdag den nye Netflix-snakkisen «Tiger King: Murder, Mayhem and Madness (Drap, kaos og galskap)», og det faktum at sheriff Chad Chronister ber TV-seerne om hjelp i det som kan være en drapssak.

Carole Baskin (58), dyrevernsforkjemper og kvinnen bak organisasjonen Big Cat Rescue, står sentralt i dokumentarserien. Det var hennes ektemann, mangemillionæren Jack Donald «Don» Lewis, som forsvant sporløst 8. august 1997.

SPORLØST FORSVUNNET: Denne etterlysningen har politiet presentert i håp om å oppklare det uløste mysteriet. Foto: Hillsborough County Sheriff Chad Chronister'

Etter at dokuserien hadde premiere 20. mars, har tipsene strømmet på. Sheriffen opplyser til CNN at de mottar om lag seks henvendelser om dagen fra folk som mener å ha viktig informasjon. Så langt har de til gode å motta troverdige tips.

– Men hvert eneste tips blir studert grundig. Vi håper å oppklare denne «cold case»-saken raskt ved hjelp av offentligheten, sier Chronister.

I en videokonferanse tirsdag forklarte sheriffen at han har satt en erfaren detektiv til å forfølge hver eneste mulige ledetråd som meldes inn.

– Saken forblir åpen. Vi lukker aldri en «cold case», sier han.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

TV-AKTUELL: Joseph Maldonado-Passage, eller Joe Exotic, er en annen sentral skikkelse i den nye dokuserien. Her avbildet i Santa Rosa-fengselet i Florida i januar i fjor. Foto: Santa Rosa County Jail

Chronister har selv sett hele «Tiger King», uten at han har fått noen aha-opplevelse rundt det gamle mysteriet.

– De presenterer sannelig denne historien på en spesiell måte for underholdningens skyld, sier han og sikter til serieskaperne.

TV-anmeldelse – «Blodtur»: Nattbussen til helvete

Sheriffen presiserer at det aldri har foreligget nok bevis i noen som helst retning for å ta ut en siktelse i forbindelse med Lewis’ forsvinning. Chronister sier det heller ikke foreligger nok dokumentasjon til å kunne fastslå at forsvinningen skyldes en kriminell handling.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Lewis ble erklært død fem år etter at han forsvant. Mangemillionæren ville vært 81 år i dag om han var i live.

Baskin reagerer kraftig på hvordan hun er fremstilt i serien, som TV-skaperne har brukt fem år på å dokumentere. I stedet for å fokusere på de store kattedyrenes velferd, mener Baskin at miniserien «er så slibrig og spekulativ som mulig for å lokke seere».

58-åringen reagerer kraftig på at ektemannens mystiske forsvinning er viet så stor plass i miniserien og beskriver spekulasjonene om hennes befatning med saken, som løgnhistorier.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

ENKE: Carole Baskins ektemann ble erklært død i 2002, selv om han aldri er funnet. Carole Baskin er her avbildet i Tampa i 2017. Foto: Loren Elliott / Tampa Bay Times

les også 26 serier du kan binge i hjemmekarantene

Hovedpersonen i «Tiger King» er den tidligere tigeroppdretteren Joseph Maldonado-Passage (57), kjent som Joe Exotic. Han soner en 22 år lang fengselsstraff etter at han ble dømt for å ha forsøkt å hyre en leiemorder til å ta livet av Carole Baskin.

De to har en intens feide. Baskin har nemlig gått i bresjen for å beskylde Joe Exotics drift og dyrepark for å være skadelig for dyrene. Exotic Joe gir i serien sterkt uttrykk for mistanke om at Baskin har tatt livet av sin egen ektemann.

Publisert: 01.04.20 kl. 11:36

Les også

Fra andre aviser