SKJERMER PRIVATLIVET: Ingrid Bolsø Berdal foretrekker jobbprat fremfor private utbroderinger. Her på «heksejakt»-premieren i Oslo for et par uker siden. Foto: Espen Solli / TV 2

«Heksejakt»-aktuelle Ingrid Bolsø Berdal avlyser 40-årskrise: – Det er jeg ikke med på

Skuespiller Ingrid Bolsø Berdal (39) ble tidligere irritert dersom noen ønsket å gi henne jobb fordi hun er kvinne.

Berdal, for tiden aktuell i TV 2s «Heksejakt», fyller 40 år andre mars. Den «magiske aldersgrensen», som Hollywood-stjerner ofte snakker om når de hevder at rolletilbudet har avtatt, er ikke noe Berdal selv har erfaring med.

– Det har nok vært litt sånn. Men at kvinner som runder 40 liksom skal være utdatert, sier kanskje litt om hvor gode vi mennesker har vært til å sette merkelapper på aldersgrupper. Ungdomshysteriet har rådet, sier Berdal når VG møter henne på premieren til den nye dramaserien.

Samtidig mener skuespilleren at man nå ser en motreaksjon på gamle holdninger, og at bevisstheten om å være glad i egen kropp og alder, har økt.

– Vi mennesker eldes. Det er naturlig og verdifullt. Vi blir forhåpentligvis klokere og mer reflekterte med årene. «Du er god nok som du er»-tankegangen er kommet mer og mer. Det er nødvendig og flott. Så at vi skal fortsette å holde liv i myten om at kvinner over 40 går inn i en trøblete fase som skuespiller, det er jeg ikke med på.

VARSLERDRAMA: Ingrid Bolsø Berdal som økonomidirektøren Ida Waage i «Heksejakt». Foto: Misofilm / TV 2

Berdal påpeker at kvinner i stadig større grad løftes frem i historier.

– Det har kommet flere roller. Jeg tror det er fordi det har vært jobbet for nettopp det, både fra politisk plan og gjennom Norsk filminstitutt og ulike kvinnesatsinger. Publikum ønsker også komplekse historier fra voksenlivet. Bare se på hvilke serier vi strømmer.

Fordi Berdal nå mener vi ser fruktene av denne innsatsen i bransjen, har hun gjort helomvending med tanke på kjønnskvotering. Tidligere ble trønderkvinnen nemlig kraftig provosert dersom hun ble forsøkt kvotert inn.

– Jeg ville ikke bli ansatt på grunn av kjønn, men fordi jeg er dyktig til det jeg gjør. Kvotering syntes jeg nesten var litt frekt.

39-åringen har siden gått i seg selv.

– Jeg måtte se meg selv i speilet og spørre: Føler jeg meg selv underdanig, eller føler jeg at jeg har like muligheter som alle andre? Nå er jeg blitt veldig tilhenger av at hvis noen vil ansette meg for at jeg er kvinne, så kjør på. Da tar jeg den stafettpinnen og beiner av gårde, ler hun.

– Selvfølgelig kan en kvinne bære en hovedrolle, regissere, fotografere, produsere og skrive. Det er bare noen holdninger vi har måttet jobbe oss gjennom.

TV-SUKSESS: Ingrid Bolsø Berdal spilte mot Ed Harris i «Westworld». Foto: HBO Nordic

Etter hvert som kvinner har fått mer erfaring og flere sjanser, tror Berdal at mange er blitt tryggere.

– Og da er det kanskje lettere å fleske til når man får sjansen. Bare se hva mine kvinnelige kolleger får til. Jeg blir så inspirert. Når kvinner støtter hverandre, kan virkelig store ting skje.

Selv har Berdal etter gjennombruddet i «Fritt vilt» i 2006, «flesket til» med en rekke oppsetninger, serier og filmer. Også utlandet har fått øynene opp for den norske stjernen, som kan skilte med både musikkutdanning og Teaterhøgskolen – samt en rekke priser og utmerkelser.

Vi kan nevne Hollywood-filmen «Hercules» og HBO-serien «Westworld». I fjor spilte Berdal Sonja Wigert på lerretet, og nå har hun altså den kvinnelige hovedrollen i TV 2s nye varsledrama. I tillegg er hun i sving med NRKs neste julekalender «Stjernestøv».

Når samtalen dreies inn på privatlivet, holder hun imidlertid tilbake. Kjæreste eller ikke kjæreste? Det forblir ubesvart.

– Det er et snodig yrke, skuespilleryrket. Jeg er nok ikke den eneste som kan synes det er litt underlig at man selv blir interessant bare fordi man bruker sin egen kropp, sjel og ansikt i jobben.

HOLLYWOOD-FILM: Ingrid Bolsø Berdal (t.v.) i «Hercules» i 2914. Foto: MGM/PARAMOUNT

Berdal er klar over kjendisstempelet følger med.

– For min del er jeg i dette yrket for å fortelle historier. Da synes jeg ikke nødvendigvis at mitt privatliv er så interessant. Jeg kan by på ting hvis jeg har erfart noe spesielt, men akkurat kjærlighetslivet inngår ikke, smiler hun.

– Betyr det at du heller ikke interesserer deg for andre kjendiser og deres kjærlighetsliv?

– Jeg kan kjenne på at det kicker inn en kikkermentalitet i meg også. Men jeg føler også at jeg har et ansvar, svarer Berdal, som har innført noen regler for hva hun leser.

– Jeg synes av og til at nettoppslagene ikke er nyheter. Det kan være: «Se skrekkskaden» eller «Katten smeltet i bilen, se de grusomme bildene». Vi går jo i flokk og er litt zombifisert. Men jeg er blitt bevisst på ikke å gi avisene et ekstra klikk for at jeg skal se katten smelte i bilen – med mindre det handler om dyrevelferd.

RØD LØPER: Ingrid Bolsø Berdal på Oslo-premieren til «Spionen» i fjor. Foto: Ørn E. Borgen

I «Heksejakt» spiller Berdal en økonomisjef som varsler om hvitvasking.

– For meg var det viktig å formidle fortvilelsen. Hvis ingen tror på deg, så kan varslingen falle til steingrunn. Dette har vært interessant å gå inn i.

Selv håper Berdal at hun vil være sterk nok til å si fra, hvis det foregår noe foran henne som strider mot integritet eller det å være et ansvarlig, hederlig menneske.

– Det er mange måter å gjøre det på. Jeg har tro på dialog. Arbeidet med «Heksejakt» har lært meg at skal man varsle, er man avhengig av å ha støttespillere man kan stole på.

GRØSS: Ingrid Bolsø Berdal i filmen «Fritt vilt» fra 2006. Foto: FANTEFILM, SF NORGE

Publisert: 23.01.20 kl. 15:39 Oppdatert: 23.01.20 kl. 20:35

