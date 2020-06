LIKE FØR BRUDDET: Dette bildet av basketballstjernen Tristan Thompson og Khloé Kardashian er tatt bare en måned før bruddet i februar 2019. Foto: Starmax/ PA

Forholdet tok slutt etter utroskapsskandale: Tristan Thompson hyller Khloé Kardashian

«Jeg er nå klok nok til å skjønne at du kom inn i mitt liv for å vise meg hva det betyr å være en fantastisk person», skriver basketballstjernen til eks-kjæresten på 36-årsdagen.

Dette skriver basketballstjernen på sin instagram-profil sammen med et bilde av Khloé, ham selv og deres felles datter, True:

– Jeg er nå klok nok til å skjønne at du kom inn i mitt liv for å vise meg hva det betyr å være en fantastisk person. Jeg setter stor pris på hvordan jeg nå er i stand til å lære av deg og bli et bedre menneske. Jeg takker Gud for den vakre og kjærlige kvinnen du er for alle rundt deg – og ikke minst for vår datter True. Du fortjener alt godt Koko. True og jeg elsker deg. Gratulerer med dagen.

Ordene står i sterk kontrast til medieoppslagene om forholdet de to hadde mens de var sammen. De to gikk fra hverandre i fjor vinter og ifølge amerikanske medier skyldes det først og fremst gjentatt utroskap fra Thompsons side.

Det skal ha startet allerede i april 2018, like før hun skulle føde parets datter.

Da publiserte flere medier videoer av Thompson i het omgang med flere kvinner. Han skal ha flørtet og kysset. Bare dager senere fikk Khloé rier.

Familiens realityserie «Keeping Up With the Kardashians», viste en svært ubehagelig stemning mellom Khloés søster Kim Kardashian West og Thompson på føderommet.

Like før Thomspon og Kardashian gikk fra hverandre i fjor vinter gikk det nye rykter om at Thompson skal ha vært utro med bestevenninnen til Khloés lillesøster Kylie – Jordyn Woods (21) – på en privat fest i valentinshelgen.

Ifølge People har ekskjærestene tilbrakt tid sammen den siste tiden på grunn av coronapandemien, og de skal blant annet ha feiret farsdagen sammen søndag 21. juni.

