– Nesten som jeg var gift med dem

– Det er sjelden man blir så godt kjent med folk som jeg ble med de andre deltagerne i «Mesternes mester». Vi levde så tett på hverandre under innspillingen – og opplevde virkelig hverandres gode og dårlige sider. Det var nesten som jeg var gift med dem.

Det sier Margaret Knutson Aase (31) til VG.

Fredag var det hun som måtte hun forlate den populære TV-konkurransen etter å ha blitt slått ut i semifinalen.

– Uansett idrett, har alle deltagerne den samme forståelsen for hva vi har vært igjennom. De er skrudd sammen på samme måte som meg. Det blir mange følelser på noen få uker, vi lever i en realityboble og blir knyttet sammen på en rar og tullete måte, sier Margaret Knutson Aase.

Hun er fra Kristiansand. Margaret har konkurrert i kampsport-disiplinene Sports jiu-jitsu, brasiliansk jiu-jitsu og MMA (Mixed Martial Arts). Hun kan se tilbake på gull i junior-VM i 2007, sølv i junior-EM i 2008, sølv (mellomvekt) og bronse (åpen vektklasse) fra VM i 2010. Hun tok gull i både VM og EM i 2011, begge i lettvekt

. I 2012 vant hun Norges Beste Fighter og konkurrerte også i MMA før hun la opp i 2013. Hun jobber til daglig som idrettslærer og kampsportinstruktør, og arrangerer treningsreiser i samarbeid med kona Helle.

– Jeg er så glad for at NRK velger ut deltagere også fra mindre kjente idretter. Jeg har fått lov til å være et ansikt utad for brasiliansk jiu-jitsu og det har vært veldig hyggelig å få meldinger fra folk som setter pris på at jeg har vært med på å gjøre idretten kjent, fortsetter Margaret.

Fredagens tema var vinnervilje – og Margaret måtte til slutt gi tapt etter tunge og krevende øvelser som styrkebane og tyngdekraft. Men det hun er mest stolt over er innsatsen i lagsykkel.

– Jeg hadde aldri sett en temposykkel før, jeg hadde aldri sittet på en temposykkel før. Jeg syntes bare den så veldig pussig ut med de tynne hjulene. Jeg trente i times vis før konkurransen for å bli kompis med sykkelen. oppover var det bare vondt og jeg var redd for å tryne når jeg kjørte nedover. Men jeg fikk det til. Selv om Magnus, Vidar og jeg kom sist, er det likevel den øvelsen jeg er mest fornøyd med, sier Margaret.

Forrige fredag fortalte hun i en av de fortrolige samtalene deltagerne ofte har hatt om kvelden om den tøffe opplevelsen det var for henne å ikke få lov til å gifte seg i barndommens kirke i Kristiansand med daværende kjæreste og nå ektefelle, Helle.

– Det var et slag i ansiktet. Jeg har aldri brydd meg om hva folk tenker om hvem jeg er sammen med, så lenge jeg er glad og den jeg er sammen med en glad. Det var vanskelig å få det slengt i ansiktet at det blir vanskelig hvis du skal gjøre det her. Det ble likevel et fantastisk bryllup – ikke i en kirke, men på et hotell, fortalte Margaret på TV.

– Jeg er svært ufiltrert som person. Det er få ting jeg synes det ikke er greit å dele. Etter at jeg fortalte om mine opplevelser på TV, har jeg fått mange meldinger. Ikke minst fra litt eldre mennesker i 60–70 årene som skriver at de synes det er fint at dagens ungdom kan leve som de vil. Noen av dem har også innrømmet at de også gjerne skulle ha giftet seg med en av sitt eget kjønn.

