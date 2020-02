UTE: Maren Turmo kom langt, men ikke helt til Nordkapp. Foto: TVNorge

Maren Turmo: – Nytt syn på mat etter «71 grader nord»

Influenser Maren Turmo (20) lærte mye om seg selv under den strabasiøse kampen om å bli Norges tøffeste kjendis.

Torsdag var imidlertid friluftseventyret over. Maren, som har grått sine modige tårer både til vanns, på land og i luften, tok nederlaget med tilsynelatende knusende ro. Så var det også i en mindre fysisk krevende test at hun måtte gi tapt – nemlig i en pusleoppgave med trebrikker.

– Der og da var jeg ganske forberedt på å ryke. Kanskje hadde jeg egentlig litt lyst til det også, innrømmer hun overfor VG.

– Men selv om jeg ikke tok det så tungt akkurat da, så er det noe annet å se det på TV i ettertid. Jeg skulle gjerne vært med lenger, sier hun.

Maren Turmo: – Jeg var helt knust. Jeg måtte komme meg bort

TV-seerne kjenner Maren også fra Dplay-serien «Influenserne», der hun profileres som «fitnessdronningen på Snapchat». 20-åringen fra Mosjøen har over 230.000 følgere på Instagram, over 600.000 følgere på Snapchat og egen YouTube-kanal med over 27.000 abonnenter. I tillegg har hun lansert sitt eget klesmerke.

VG omtalte Maren i 2018, da hun droppet ut av videregående, flyttet til Oslo og ble influenser på heltid.

TV-profilen har vært åpen om psykiske problemer og spiseforstyrrelser. Da VG møtte henne på premierefesten til «71 grader nord» i januar, forklarte hun at hun normalt får angstanfall hver dag, men at problemene opphørte under TV-innspillingen. Selv om vannskrekk og andre utfordringer satte en brems i enkelte øvelser, var det normale reaksjoner.

Hun forteller at angsten har kommet tilbake etter innspillingen, men sier at hun har lært seg teknikker som hjelper.

– Ikke minst er det sunt å være uten mobiltelefon, som vi var på turen. Så jeg prøver nå å legge den mer til side, men det er vanskelig. Alle er jo så avhengig av mobilen.

Ny innsikt når det gjelder mat, har hun også fått. Det betyr mye for en som har hatt et anstrengt forhold til mat.

– Jeg har gått fra å spise mat for å se ut på en spesiell måte, fra og telle kalorier, til å spise for at kroppen skal fungere. Det er sinnssykt uvant, men sykt godt, sier en fornøyd Maren i torsdagens episode.

Til VG forklarer Maren at hele opplevelsen med «71 grader nord» har gjort at «alt har snudd».

– Jeg har fått et helt nytt syn på mat. Det å innse at man spiser for at kroppen skal fungere, og at man kan gjøre det uten at det skjer noe farlig, har alt å si.

PREMIEREFEST: Maren Turmo i hovedstaden i januar. Foto: Trond Solberg, VG

I dag har Maren et godt forhold til mat og kropp. Etter TV-innspillingen har hun også kuttet ut kjøtt og melkeprodukter.

– Akkurat de har ingenting med «71 grader nord» å gjøre, og jeg vil heller ikke definere meg som vegetarianer eller veganer. Nå har jeg vært i Gambia i en måned og jobbet som frivillig. Da fikk jeg kanskje i meg litt melkeprodukter. Litt fleksibel er jeg. Men jeg spiser altså ikke kjøtt lenger.

ÅRETS HÅPEFULLE: Bak f.: Hedvig Wessel, Mia Hundvin, Maren Turmo, Pål Tøien alias OnklP, Lise Finckenhagen, Atle Pettersen. Foran fra venstre: Øystein «Pølsa» Pettersen, Jon Almaas, Erik Follestad og Melina Johnsen. Foto: Matti Bernitz, TVNorge

Aldri før har så mange seere benket seg foran realityserien. Hver uke følger opp mot 800.000 skuelystne ferden mot Nordkapp. Maren har fått med seg at en del seere mener hun fremstår litt sytete.

– Via pressen er jeg blitt informert om en del sånn kommentarer. Egentlig skjønner jeg ikke det, for selv har jeg bare sett positiv respons. Jeg har jo ikke Jodel eller noe. Folk har lett for å fokusere på det negative, men jeg mener man må se på prestasjonene. Selv om jeg var mye redd, så fullførte jeg. Jeg er uendelig takknemlig for at jeg fikk være med på denne reisen.

TV-tårene lever hun godt med.

– Jeg synes det er fint å vise følelser. Ikke angrer jeg noe heller. Men i ettertid har jeg kommet frem til at jeg bør bli flinkere til å svare for meg hvis noen sier noe spydig til meg – ikke bare stå å ta imot, sier hun uten å ville nevne konkrete eksempler.

Det første Maren gjorde etter å ha røket ut, var å dra på spa med søsteren, for så å reise hjem til Mosjøen og legge ut på tur i skogen.

– Jeg måtte det, for savnet etter natur var så stort.

Influenseren ble singel få dager før fjorårets innspilling.

– Hvordan står det til med kjærlighetslivet i dag?

– Jeg vet ikke helt hva jeg skal si ... Ingen kommentar, ler hun.

Fra før har Melina Johnsen (24) og Lise Finckenhagen (43) måttet forlate konkurransen. Selv om Melina var den første til å ryke ut av kampen om å bli Norges tøffeste kjendis, forsvinner hun ikke fra TV-skjermen. Hun gjør nemlig comeback i skandaleombruste «Ex On The Beach»:

Publisert: 20.02.20 kl. 21:25

