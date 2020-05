TV-VETERAN: Jimmy Fallon, her på People’s Chpice Awards i Los Angeles i fjor. Foto: JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP

Jimmy Fallon beklager TV-sketsj: – Finnes ingen unnskyldning

Talkshow-verten (45) legger seg paddeflat etter at en gammel «blackface»-sketsj har begynt å spre seg i sosiale medier.

For 20 år siden etterlignet Jimmy Fallon komiker og skuespiller Chris Rock i et innslag på «Saturday Night Live», iført «blackface». Blackface er en type teatersminke med opphav i USA, brukt for å portrettere en mørkhudet person – og et svært omstridt kostyme.

Nå har det gamle opptaket dukket opp igjen, og om Fallon slapp unna kritikk den gangen, så gjør han det ikke nå. Tirsdag valgte 45-åringen å stå frem som angrende synder for sine nær 52 millioner følgere på Twitter.

Der skriver han at han mens han var i «Saturday Night Live» i 2000, så gjorde han «den grusom feilen å parodiere Chris Rock med blackface».

«Det finnes ingen unnskyldning for dette. Jeg er veldig lei meg for denne udiskutabelt støtende beslutningen, og takk til dere alle for at dere stiller meg til ansvar», skriver Fallon.

Da det gamle opptaket begynte å spre seg mandag denne uken, under hashtaggen JimmyFallonIsOverParty, var det mange som mente at Fallon burde trekke seg som talkshow-vert. I 2018 måtte stjernereporter Megyn Kelly (49) slutte i samme kanal angivelig etter et «blackface»-utspill.

Fallon var fast innslag i talkshowet fra 1998 til 2004. Chris Rock var med fra 1990 til 1993. I det aktuelle innslaget spilte Darrell Hammond (64) rollen som programleder Regis Philbin (88).

Jimmy Fallon har de siste årene hatt sine egne show, og er nå aktuell med «The Tonight Show With Jimmy Fallon» på NBC.

CNN har forsøkt å komme i kontakt med Fallon i forbindelse med beklagelsen av sketsjen – uten å lykkes.

I fjor var det Canadas statsminister Justin Trudeau som sto frem og beklaget at han sminket ansiktet sitt brunt på en temafest i 2001.

– I dag vet vi bedre, sa han.

Publisert: 27.05.20 kl. 09:08

