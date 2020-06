KUN IFØRT HERRESKJORTE: Mia Skäringer Lázár er den første kvinnelige komikeren som har solgt ut Globen i Stockholm – og det hele seks ganger. Foto: Annika Berglund, Netflix

«Solsidan»-Mia om «No More Fucks to Give»: – Jeg måtte tørre

Mia Skäringer (43) hadde slått fra seg tanken på «No More Fucks to Give», men så skjedde det noe.

«Metoo» skjedde, og da var det ingen vei tilbake for den svenske komikeren og skuespilleren.

– Jeg hadde vært inne på tanken tidligere, men tiden var ikke moden. Da «metoo» brøt ut i Sverige, var det umulig å vente. Jeg måtte tørre å gi gass og stå frem med klar tale, sier Mia Skäringer Lázár, som er hennes fulle navn etter giftermålet for fem år siden.

Men hun er fortsatt Skäringer på folkemunne, også i eget show. Etter 44 oppsetninger med totalt 300.000 publikummere, har Netflix sikret seg rettighetene til «No More Fucks to Give». 17. juni dukker 43-åringens ufiltrerte «oppvask», regissert av Helena Bergström (56), på strømmetjenesten.

– Det føles så bra å komme ut i Norden. Jeg hadde to show i Oslo i fjor, og det var fantastisk, sier hun i et telefonintervju med VG.

KRUTT: Mia Skäringer Lázár utleverer både seg selv og andre i showet som nå er kjøpt opp av Netflix. Foto: Björn Larsson Rosvall / TT NYHETSBYRÅN

Oppsetningen er en hyllest til kvinnen. Skäringer, for nordmenn best kjent fra TV-serien «Solsidan», krever retten til å være alt: Stygg, vakker, sterk og svak.

– Jeg ble ikke skapt av et ribbein. Det fantes byggemateriale til meg også. Nå har mennene snakket siden dinosaurene døde ut, så dette er mine to timer, sier Skäringer i showet, der hun gjennom nesten hele er iført kun en stor herreskjorte over bare ben og boots.

Hun ironiserer kraftig over kvinnens etablerte rolle som sexsymbol, river av seg klærne på overkroppen og blotter brystene, som kun er «dekket» av to kunstige brystvorter. For mens «menn kan sprade rundt med hengepupper», nåde den kvinnen som viser brystene på Instagram.

– Da blir man jo blokkert, sier Skäringer.

PUBLIKUMSFAVORITT: Mia Skäringer Lázár, her i Globen i Stockholm høsten 2018, har også solgt ut Scandinavium i Gøteborg seks ganger med «Avig Maria: No More Fucks to Give». Foto: Mini Gemoll/Netflix

Mange kjente svenske menn får gjennomgå i showet, blant annet skuespiller Mikael Persbrandt (56). Persbrandt har selv vært åpen om rusproblemer, utagerende oppførsel og bipolar-diagnose.

Musiker og poet Ulf Lundell (70), den avdøde regissøren Ingmar Bergman og andre får også passet solid påskrevet.

– Det er mange som har lidd under mannlige genier, ikke bare på teater, men i den patriarkalske kulturen. For meg var det ingen grunn til å holde tilbake. Folk må få briller og se. En mann kan tillate seg å komme full på jobb og lage kaos fordi han er bipolar. Men hvor mange kvinner har ikke dårlig psyke? En kvinne med samme oppførsel ville blitt lynsjet på to minutter, sier Skäringer, som selv snakker åpent om sin bipolare lidelse.

Selv tror 43-åringen at hun ville mistet alle jobber dersom hun møtte opp beruset.

– Og de er det dette handler om, mer enn personene jeg nevner, presiserer hun.

«SOLSIDAN»: F.v.: Felix Herngren, Mia Skäringer Lázár, Malin Cederblad, Henrik Dorsin, Josephine Bornebusch og Johan Rheborg. Foto: TV 2

Ifølge svenske Expressen har Skäringer tidligere måttet tåle spekulasjoner hvorvidt kritikken mot menn som Persbrandt kan skyldes misunnelse.

Skäringer fnyser når VG spør om akkurat dette.

– Jeg er ikke misunnelig på Mikael. I stedet er jeg glad for at jeg har lyktes på min måte, med min dårlige psykiske helse. Skulle jeg ta til meg alt hva folk mener og tror, vil jeg ende opp med å analysere meg selv og kanskje ikke tørre å si noe, svarer hun.

– Har noen av mennene du omtaler i showet tatt kontakt med deg?

– Og ja, da, men det skal jeg ikke gå inn på her. Det blir for komplisert. Mange vil jo at man skal holde munn, men den tiden er forbi.

VG har vært i kontakt med Persbrandts manager, Clara Pawlo, som sier at de avstår fra å kommentere. Ulf Lundells management har ikke besvart VGs e-post.

Fakta om Mia Skäringer: Komiker og skuespiller. Aktuell med egenskrevne «Avig Maria: No More Fucks to Give», regissert av Helena Bergström (56), på Netflix og to kommende sesonger av TV-serien «Solsidan».

Kjent også fra «Mia og Klara», «Ängelby» og «Ack Värmland».

Gift og mor til tre.

Kommer fra Kristinehamn, bor i Gøteborg. Vis mer

Skäringer har vært nådeløst ærlig om egen oppvekst og utfordringer gjennom livet, som voldtekt, seksuelle overgrep, spiseforstyrrelser, selvskading, alkoholmisbruk, utbrenthet og skilsmisse.

Ikke bare på scenen, men også i bokform og podkast har Skäringer servert nakne og smertefulle skildringer.

– Hvordan klarer du å lage komedie av så alvorlige temaer?

– Det er alltid min måte å gjøre humor på, nemlig å ta utgangspunkt i alvor. Helt siden jeg dro til Stockholm som 13-åring og så på Jonas Gardell, har jeg drømt om å gjøre dette, så for meg er ikke det så vanskelig, svarer hun.

Skäringer forsikrer at selv om hun til de grader utleverer seg selv, så deler hun ikke alt. Hun har tydelige grenser. Alt skuespilleren bruker i offentligheten, handler om hendelser og temaer hvor hun er blitt «såpass helbredet» at det er ansvarlig å snakke om det.

– Jeg vil ikke blø utover publikum. Det er ikke mulig for meg å stå på scenen og kjenne at jeg har det vondt. Jeg må være veldig trygg der oppe for å kunne gi. Å lekke ut smerte er ikke aktuelt.

Skäringer har fortsatt mange hemmeligheter, mye hun ikke er moden for å snakke om.

– Det kan gå til helvete hvis man deler ting man ikke er klar for.

På samme måte mener hun det finnes en grense for hva man kan spøke om.

– Men det er himla vanskelig å finne den grensen. Det er noe hver og en må kjenne på. Man må spørre seg om hva som er motivet.

Skäringer er nær ved å ta til tårene når hun snakker om responsen fra publikum, og sier hun har fått mer kjærlighet enn hun kan håndtere.

– Jeg har møtt kvinner som står og gråter, og jeg har fått så mange brev. Alt fra 18-åringer som endelig har klart å forlate en kjæreste som ikke er snill, til kvinner som omsider har anmeldt voldtekt eller tatt oppgjør med et svin av en sjef. Det er så mye følelser at jeg tror jeg trenger et år til fordøye alt. Jeg kan begynne å gråte når jeg snakker om det.

2009: Mia Skäringer på Kristallen-utdelingen i Stockholm for 11 år siden. Foto: HENRIK MONTGOMERY /TT NYHETSBYRÅN

Skäringer mener verden bare har sett starten på «metoo», og at «hele pakken nå er i ferd med å revne».

– Det er bare å holde på hatten. Nå kommer også «black feminism». Hvite feminister må sette seg ned og lytte til sine svarte søstre. Alt handler om å lytte og forstå.

Skäringer har tidligere betrodd at med alle tunge opplevelser og overgrep i bagasjen, kom hun til et punkt der hun «gikk i stykker». På spørsmål fra VG om hvordan hun har reparert seg, svarer hun:

– Man gjør jo aldri det. Senskadene er verst. Det gjør skade på alle relasjoner i all evighet. Man får en forvridd oppfatning av seg selv. Noe som skal være ditt, blir tatt fra deg, og du må bruke hele livet på å ta det tilbake. Men det ligger helbredelse i å bli bevisst at det er sånn det er, mener hun.

Når det gjelder spiseforstyrrelsene, forklarer Skäringer at det aldri går over, men er noe som må holdes i sjakk.

– Det er som for en alkoholiker. Jeg er ikke syk i dag, men mener det er viktig å rette blikket på hvor spiseforstyrret vårt samfunn er. Jeg vil påstå at spiseforstyrret fremstår som den nye normalen.

Røde løpere og kjendisfester styrer hun helst unna.

– Man er jo ikke seg selv på sånne premierer, for da skal man spille rollen som seg selv. Det er jeg ikke interessert i. Lete etter de rette klærne og stå stivt å småprate. Nei, det er jeg jævlig dårlig på. Fy faen, sier Skäringer, som sparer nesten like lite på kraftuttrykk gjennom intervjuet som i showet.

Hun skulle imidlertid ønske at hun var flinkere til å mingle.

– Men jeg blir så stresset og nervøs at jeg sjelden utsetter meg for det. Privat er jeg veldig tilbaketrukket.

– Hva med intervjuer som dette?

– Det gjør jeg fordi jeg må, svarer hun og ler.

STARTEN: Mia Skäringer og tidligere radiomakker Klara Zimmergren i 2003. Foto: JONAS EKSTRÖMER

Ny bok er på gang – «En kvinnelig komikers dagbok». Den blir ikke fullt så morsom.

– Boken tar for seg sorgen og alvoret bak alt, forteller Skäringer, som bruker coronatiden til å skrive.

– Hvordan vil du beskrive livet ditt akkurat nå?

– Nå handler det om å være mamma og ta det rolig. Det har vært travelt lenge. Jeg har et deilig familieliv, svarer trebarnsmoren som for fem år siden giftet seg med Gabriel Lázár (36).

Men Skäringer er nysgjerrig på Norge og hevder hun har fått mange tilbud om film- og TV-roller uten å ha mulighet til å si ja på grunn av familieforpliktelser.

– Jeg er sugen på Norge. Norge og jeg har bare så vidt begynt. Sverige kan være litt trangt iblant, ler hun.

Selv om Skäringer elsker rollen som Anna i «Solsidan», som snart skal spille inn sesong syv, hender det at hun blir litt lei.

– Iblant er det deilig å få fri fra sånn overfladisk humor. Men jeg nyter samarbeidet med kollegene mine.

