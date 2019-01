NAKENT: Solveig Kloppen holder ingenting tilbake i sin nye dokumentarserie. Foto: TV 2

Solveig Kloppen: – En helvetes jobb å sørge

Flere hundre tusen TV-seere har fulgt Solveig Kloppen (47) gjennom prøvelsene rundt morens død og søsterens selvmord.

Seks uker etter at moren (80) døde av kreft i 2017, tok Kloppens søster Kathrine sitt eget liv. Det som opprinnelig var tenkt som en dokumentar rundt andre menneskers erfaring med døden, endte med at programlederen selv fortalte sin historie i en tre episoder lang dokumentar «Det jeg ikke fikk sagt» på TV 2 .

Åpenhjertig og usminket har Kloppen tatt med seerne inn i det aller mest private , morens dødsleie og deretter den voldsomme sjokkopplevelsen rundt søsterens selvmord. Nær 600.000 har sett de to første episodene, 20 prosent av disse på TV 2 Sumo.

– Familien og jeg er dypt rørt og takknemlig over alle de fine tilbakemeldingene vi får, alle historiene folk vil dele med oss, og all kjærligheten vi blir møtt med, sier Kloppen til VG.

– Det er overveldende, og vanskelig å sette ord på. Vi skulle så gjerne takket alle personlig, men folk skal vite at vi leser alle kommentarer, mailer, meldinger og brev, og at vi kjenner varmen fra hver eneste en, sier hun.

I kveld sendes siste episode, som ble spilt inn nesten ett år etter at fire år eldre Kathrine valgte døden. Nå handler det om å leve med sorgen.

– Jeg skulle ønske jeg kunne si at det gikk bedre dag for dag, men sånn er det ikke. Den kommer skyllende over meg, men i ulik form og ulik styrke, sier Kloppen på TV.

I denne siste episoden tar hun med seerne på sorgterapi. Kloppen forteller at hun kjenner på en veldig uro, og hun spør seg ofte: «Hva kunne vi gjort?».

– Jeg tenker at det er en helvetes jobb å sørge, eller å gjøre sorgen mindre og til å leve med. En del av meg gruer meg veldig til å sette i gang med den jobben. Men så kjenner jeg at jeg trenger det, og at jeg gleder meg også, sier den folkekjære programlederen , kjent fra blant annet «Norske Talenter», «Idol» og «En kveld hos Kloppen».

Som et ledd i terapien skriver Kloppen et brev til søsteren, som hun deler med TV-seerne. Der åpner hun med å si unnskyld for ting hun har gjort. Hun bruker i tillegg mye tid med tenåringsdøtrene til søsteren, og TV-seerne blir vitne til tårefylte møter, der også gode minner får latteren til å runge.

På TV 2s Facebook-sider og på Twitter gir TV-seere uttrykk for takknemlighet for at Kloppen og niesene deler sine erfaringer rundt tabubelagte temaer som død og selvmord:

« Tusen takk til deg og din familie som har latt oss få lov å ta del i deres vanskelige tid, tusen takk for at dere har sluppet hele Norge inn og ikke minst tusen takk til de tøffe tantebarna dine, som modig står oppreist og møter livet ».

«Takk for at du deler med oss. Takk til de fantastiske tantebarna dine som også deler. Modige, flotte jenter.»

« Det var så sterkt å se, men samtidig nydelig sammensatt – sorg og glede går hånd i hånd ».

« Hun snakker så klokt om døden, og om psykisk sykdom .»

« Noe av det vakreste og såreste jeg har sett på lenge. Ærlig og vondt! Takk for at du deler, jeg er stum av beundring. »

« Takk, Solveig Kloppen, for at du orket å dele din historie, vise sårbarhet og sorgens ansikt. Det naturligste som finnes er fortsatt tabubelagt – og hardt arbeid. »

TV 2-sjef Olav T. Sandnes tror alle kan kjenne seg igjen i Kloppens fortelling, uansett om du er ung eller gammel. Han er glad for å være med på å bryte tabuer, og for at så mange har fått med seg budskapet.

– Døden og hvordan vi skal levere videre, berører oss alle gjennom livet, sier han til VG.

– Hvordan det er å ha en programleder i staben som så til de grader byr på seg selv?

– Solveig er åpen, varm, modig og ekte, en representant vi er veldig glade for å ha. Det er ikke så mange som lar andre slippe inn i sin egen sorg. Solveig velger å dele fordi noen andre da kanskje vil føle seg litt mindre alene. Det tror jeg hun har lyktes med.

Få uker før moren døde, besøkte VG Kloppen hjemme i Oslo . Også den gangen snakket hun åpent om sorgen og det hun visste var nært forestående:

– Jeg er så glad for at jeg har en søster – at vi er to. Da kan vi fordele oppgaver. Hvis jeg er mentalt i kjelleren en dag, kan hun ta seg av å ringe til NAV. Vi kan også tillate oss å le sammen – og tulle med det vonde og vanskelige.

Fem måneder senere mistet hun også søsteren.

Lenge prøvde Kloppen å takle det vonde med å kaste seg ut i jobb.

– Men det har vært viktig for meg å lage programmet mens jeg står i det, slik at det ikke blir tilbakeskuende på «den tunge tiden». Jeg har fantastiske folk rundt meg, men den mentale ryddejobben er jeg nødt til å gjøre selv, uttalte hun til A-magasinet for to uker siden.

Kloppen var nylig også gjest i «Lindmo» på NRK. 765.000 seere fikk med seg hennes skildring av hvordan det var plutselig å befinne seg i en så dramatisk situasjon.