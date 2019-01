STJERNEMIDDAG: Han griller gjerne, men Frank Løke har en spesiell forkjærlighet for desserter, dyre desserter. Foto: Helge Mikalsen

Frank Løke tilbake på TV

Mandag er Frank Løke tilbake på TV. Men denne gangen uten Borat-kostymet. Til gjengjeld gir han alt i med klærne på i den nye sesongen av «Fire stjerners middag» på TVNorge. Samtidig drømmer han om sin egen TV-serie.

– Jeg er helt gal etter desserter. Vi fikk 3000 kroner som vi skulle bruke på maten. Jeg brukte alle pengene på desserten, sier Frank Løke til VG.

Torsdag kveld var han sammen med mange av de 52 kjendisene som er med i vårens «Fire stjerners middag» på premierefest. Den som åpner sesongen er nettopp Frank Løke, som inviterer Amalie Snøløs, Eli Hagen og Ronny Brede Aase hjem på middag – og ikke minst en storslått og dyr dessert.

– 2018 var galskapens år for meg. Men livet er bra. Nå starter jeg på 2019 med blanke ark. Dette skal bli året for «action-Frank», fortsetter Løke.

Til daglig jobber han som sertifiseringsansvarlig i et maritimt selskap, men det som tar vel så mye tid er trening, trening og atter trening. På programmet står blant annet, «Swedeman Xtreme Triathlon».

– Det er mange der ute som ligger i hardtrening for å slå meg, men jeg gir alt for å vinne, sier han selvsikkert.

Tøffe konkurranser står sentralt i livet hans og han legger ikke skjul på at han slett ikke har noe imot sin egen TV-serie hvor nettopp de tøffeste av de tøffeste konkurransene står sentralt.















– Det kan skje det, slår Frank Løke fast.

Han har for lengst lagt alt bråket rundt deltagelsen i «Skal vi danse» og «Borat»-stuntet bak seg. Stuntet som førte til at Løke fikk sesongens første enere fra dommerpanelet – og at han ble tatt ut av «Skal vi danse»-konkurransen etter det TV 2 betegnet som «en helhetsvurdering». Han skulle også ha vært med i TV 2-programmet «Kjendis søker kjæreste».

– Vi har gitt Løke beskjed om at vi også avslutter samarbeidet rundt dette programmet. Innspillingen har ennå ikke startet, sa programredaktør Jarle Nakken i TV 2 til VG i fjor høst.

– Det gikk nok en kule varmt for mange den gangen. Jeg bærer ikke noe nag til TV 2. Men angrer, gjør jeg heller ikke. Det kan man gjøre i grava. Jeg tenker at det er lov å drite seg ut. Jeg hadde det gøy og jeg ville ha oppmerksomheten, sier Løke i dag.