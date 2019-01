TOKE RISKJÆR/RUBICON TV/NRK Foto: ÅRETS DELTAGERE: Bak fra venstre: Glenn Solberg, Ann Kristin Flatland, Hanne Haugland, Ole Martin Årst, Kine Olsen Vedelden, Karina Hollekim, Tom Hilde. Foran fra venstre: Lars Berger, Karoline Dyhre Breivang og Pål Ullevålseter.

«Mesternes mester» for tiende gang: – Ville ikke fått én seer mer med Bjørn Dæhlie!

NRK-programmet har vært en seermagnet selv om deltagerne som er med ikke er blant de mest profilerte.

«Mesternes mester» går i gang for tiende året 1. januar, og skal i år vises på NRK1 på fredager. Seertallene har vært veldig stabile rundt millionen, og premieren i januar i fjor ble ukens mest sette.

Dag Erik Pedersen har ledet programmet alle sesongene, og har siden starten møtt folk som har rynket på nesen når de hører navnene som er med. Det er nemlig ikke bare OL- og VM-vinnere Pedersen og co. har fått med seg.

– Da vi dro ut i 2008, visste vi ikke egentlig hva vi skulle lage, og kritikerne var skeptiske. Et gammeldags superstar-show, liksom? Og hvem husker Ove Aunli? Det var omkvedet. Så gikk det tre uker, og alle husket Ove Aunli! Vi fikk en pangstart, sier programlederen som treffer VG på Mallorca.

Han var fullstendig overveldet over responsen.

– Vi trodde vi hadde laget et NRK2-program, jeg kødder ikke. Så fikk vi over en million seere. Vi skjønte ingenting!

Han innrømmer at han har endret syn på hva slags deltagere man må ha med i programmet.

– For åtte-ni år siden tenkte jeg: Vi MÅ ha med Bjørn Dæhlie! Vegard Ulvang! Lasse Kjus! Men «Mesternes mester» har blitt så stort at jeg tror ikke vi ville fått én seer mer dersom de hadde vært med. Vi har breiet oss ut i formatet, og har med spennende personligheter vi tror kan prestere, og som vi kan lage historier av.

TV-ekspert Marianne Massaiu i MediaCom sier hun er overrasket over at kjendis-TV fremdeles holder seg så godt på lineær-TV. Hun mener NRK er svært gode til å formidle historiene til de som er med, selv om mange TV-seere ikke aner hvem deltagerne er før man ser dem på skjermen.

– De klarer å gjøre profilene interessante, og «Mesternes mester» er også godt eksempel på møter mellom generasjonene, og mellom kjønn. Man har de som gikk av med pensjon for 45 år siden, og de som gikk av for et kvarter siden, sier hun.

– Dessuten er det et perfekt familieprogram, det er snilt og konfliktfylt i motsetning til mye annet i realitysjangeren i 2018.

Morten Wiberg i Carat tror også selve formatet leverer, og vil fortsette å gjøre det.

– De klarer å fange hele spekteret fra 10 til 80 år med en hyggelig setting og kjendiser som konkurrerer i øvelser man kunne klart selv. Men man får selvsagt litt «gratis» seere ved at det går på NRK.

Han tror ikke seertallene går ned ved at programmet neste år skal vises i «gullrekka» på fredager, som også var tilfellet i fjor, etter flere år med lørdag som visningsdag.

