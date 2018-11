GODT FORHOLD: Kjetil Nørstebø var mye sammen med Tonje og Lene under oppholdet på «Farmen»-gården, men ante lite om at de to var et kjærestepar. Foto: Alex Iversen, TV 2

«Farmen»-deltagere ut mot kjærestepar: – De spilte på Kjetils følelser hele veien

På TV har Tonje og Lene fortsatt ikke fortalt de andre deltagerne at de er kjærester. Det får flere til å reagere. – Rart og litt kaldt, mener «Farmen»-konkurrent.

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 10.11.18 10:37

«Farmen» er godt inne i sin syvende uke, og fortsatt har ikke Tonje Frøystad Garvik (29) og Lene Sleperud (29) fortalt de andre deltagerne om at de er et par. Nå, flere uker etter at innspillingen er avsluttet, mener flere av deltagerne at Tonje og Lene spilte et uærlig spill.

– Det er en kinkig sak, men det er klart at Tonje og Lene hadde en sinnssyk konkurransefordel. I etterkant av innspillingen har jeg snakket med flere som mener at dette også er hovedgrunnen til at vi guttene ble «spilt ut» av produksjonen. Oppriktig talt mener jeg at alle bør møtes på lik linje, sier deltager Nikolai Aspen (23) til VG.

– Gutta hadde muligheten som storbonde i tre av de fem første ukene, og hadde alle muligheter til å snu trenden. Det handlet vel mer om en liten «crush» på Andrea at guttene røk én etter én, kontrer Tonje.

– De var som to dråper vann

Da VG møtte kjæresteparet allerede før «Farmen»-innspillingen hadde startet, var de to 29-åringene klare på at de ønsket å holde forholdet skjult for de andre deltagerne. Grunnen var enkel: De ville nemlig bli ekstremt utsatt for kamp dersom denne informasjonen skulle nå de andre.

– Underveis så jeg alltid på dem som to dråper vann. Men jeg visste ikke at de var sammen. Jeg skjønte at om valget for én av dem hadde stått mellom meg eller den andre, ville de hatt ryggen til hverandre. Uavhengig av om de var kjærester eller ikke, forteller Kjetil Nørstebø (28), som var den som ble aller best kjent med kjæresteparet inne på gården.

Kjetil delte nemlig storbondehuset med Tonje og Lene i flere uker i løpet av den totalt 11 uker lange produksjonsperioden. TV-seere har tidligere også spekulert i om Kjetil hadde følelser sine to kvinnelige bekjentskaper, og på ett tidspunkt så Tonje seg nødt til å fortelle ham at hun liker jenter.

«Farmen»-Tonje: – Spilte ikke på Kjetils følelser

Lenes legning og forhold til Tonje ble imidlertid den gang ikke et tema.

– De har spilt på Kjetils følelser hele veien. Jeg mener at de i hvert fall burde fortalt det til ham. Han ble ført bak lyset, det ble bare helt feil. Han var blitt så glad i dem begge, mener «Farmen»-Nikolai.

Det kjenner ikke Tonje Frøystad Garvik seg igjen i.

– Nei, det gjør jeg overhodet ikke. Jeg fortalte om legningen min med én gang jeg fant ut at han var interessert. Vi har absolutt ikke forsøkt å spille på hans følelser. Vi hadde lyst til å fortelle Kjetil hvordan det hang sammen, men problemet var at han var der for konkurransen, og at han gikk inn for å vinne «Farmen».

– Og på gården var det sånn at om man fortalte noe til én, da visste alle det like etterpå. Det er selvfølgelig ikke lett å skjule slikt for folk man er glade i, men vi var nødt til å tenke på spillet, forklarer hun.

– Hadde aldri forestilt meg det

– Hadde du egentlig følelser for Tonje, Kjetil?

– Nei, jeg hadde ikke følelser for henne i den forstand, på TV er det nok tatt litt ut av sammenheng. Men Tonje er en jente med glimt i øyet, og for meg malen på en flott jente. Hun hadde kanskje vært seig å ha i hus, men har bein i nesen og er en kjempejente. Hun sjarmerte meg, det gjorde hun.

28-åringen fra Uvdal mener imidlertid at vennskapet med Tonje og Lene hjalp ham i konkurransen, selv om de ikke var ærlige om kjærligheten mellom dem.

– Valgene de gjorde, gagnet også meg. Ja, jeg var ofte utsatt for å bli valgt til andrekjempe, men det er uansett mye enklere enn å være førstekjempe. Det er en stor fordel, og bekymret meg aldri, forteller Kjetil, som aldri hadde sett for seg at de to var et par.

– Jeg ble ikke sjokkert da Tonje fortalte meg om legningen sin. Men jeg hadde aldri forestilt meg at Lene også var lesbisk, og i det øyeblikket jeg fikk vite det falt alle brikkene på plass oppe i topplokket mitt. Da gikk det opp for meg at det var mye jeg burde skjønt underveis.

Innrømmer skuffelse

– Hva tenker du om at de valgte å skjule det for deg?

– Jeg, Tonje og Lene har hengt oppå hverandre i store deler av oppholdet, så jeg må innrømme at jeg ble litt skuffet. Alle de timene vi hadde sittet og pratet om personlige ting hjemmefra, og så utelot de den viktigste brikken. Jeg skjønner at de gjorde som de gjorde, men jeg syntes det var rart og litt kaldt.

Nikolai Aspen mener Tonje og Lenes største fordel var at de kunne «splitte seg opp» og gå i to ulike allianser og få vite om alt som skjedde i gruppen. Han peker også på at mange på gården til tider slet fryktelig med savnet etter dem hjemme.

– Sånn sett har de hatt en fordel personlig sett også. Mens andre har hatt personlige nedturer og til og med har følt på seksuell frustrasjon, har de kunnet klare seg greit. For oss var det helt uvirkelig at de var lesbiske og at de var et par. Men når det er sagt skjønner jeg at de ikke har sagt noe.

– Ikke deres feil

Paal Nygård (27) gikk ut av «Farmen» i uke 4. Til VG forteller han at han fikk sannheten om Tonje og Lene da han måtte forlate «Torpet» uken etter, da produksjonen viste ham et bilde av at kjæresteparet kysset mens de melket kua.

– Jeg reagerte først med smil og latter, og tenkte at det jo var helt vanvittig at jeg ikke hadde sett det. Etter hvert, da jeg var på vei hjem og fikk tenkt litt, begynte jeg å tenke at det er sykt urettferdig. Selv om det jo er en historie som er med på å «definere» «Farmen», og som jeg forstår at produksjonsselskapet Strix og TV 2 synes at er gøy, sier han.

«Farmen»-deltager Irene Halle (35) reagerte med skuffelse da hun fikk vite sannheten. Hun forstår imidlertid valget, og ville gjort det samme om hun var i en lignende situasjon.

– Det gir dem selvfølgelig en konkurransefordel. Men det er tross alt ikke deres feil at de ble castet som et par. Jeg er ikke sint eller noe. Tonje og Lene er to flotte mennesker med bra personlighet. Jeg er glad i dem, og ønsker dem ikke noe vondt – selv om jeg på et tidspunkt var sjokkert og synes det var irriterende at de holdt forholdet skjult såpass lenge.

Både Dineke Polderman (46) og utfordrer Karianne Amundsen (27) gir kjæresteparet sin fulle støtte.

– Det er opp til hver enkelt om eller når de forteller om sin legning. At de valgte å holde det skjult er helt opp til jentene, og noe jeg respekterer fullt ut. Det finnes forskjellige årsaker til at folk er med i «Farmen», så det bryr meg rett og slett ikke om noen mener de hadde en fordel, mener hun.

Gikk rundt og var redde

Kjæresteparet står ved at det eneste rette der og da var å ikke fortelle de andre om sin private hemmelighet.

– I starten ble vi anbefalt av produksjonen om å holde tett. Om ikke ville vi med en gang bli sett på som en allianse. Men jeg føler ikke at vi på noe vis misbrukte «makten» vår, vi gikk ikke inn i forskjellige allianser – men spilte heller bare på lag. Det var styrken på relasjonen vår som egentlig ble holdt skjult, og vi førte ingen bak lyset for noe vi kunne dra nytte av.

– Inne på gården lyver folk om alt fra alder til yrke, men vi var ærlige på alt annet enn at vi var kjærester. Jeg og Lene diskuterte – og vurderte – mange ganger å si det til Ketil, men igjen: Vi måtte tenke på spillet, forteller Tonje, som understreker at det ikke bare var lett å være to inne på «Farmen».

– Vi gikk rundt og var kjemperedde for at den andre skulle ryke ut. Det er også en stor psykisk belastning. Et annet poeng er for eksempel Andrea (Badendyck, 23), som slet veldig i starten. Siden jeg og Lene var to, var det veldig lett for oss å ta henne inn i varmen. Vi hjalp dem som hadde det tøft underveis, sier hun.