Kevin Vågenes snakker ut om spiseforstyrrelsene på TV

I kveldens «Skavlan» får TV-seerne se en åpenhjertig Kevin Vågenes (32) snakke om hvordan han i mange år kastet opp maten for å holde vekten nede.

Fansen er vant med å se ham spøke og parodiere. Men bak fasaden har Kevin Vågenes båret på en vond historie. Det er tema når han i kveld inntar gjestestolen hos Fredrik Skavlan (52) på TV 2.

32-åringen forteller at han veide ganske mye i ungdommen, og at han gikk ned mange kilo. Etter videregående skole – og påfølgende folkehøyskole – gikk ferden til Stockholm og teaterstudier. Det var der de usunne matvanene startet.

– Jeg var så livredd for å gå opp i vekt, så jeg begynte å bruke mat som en slags trøst, betror 32-åringen – aktuell i NRKs nye komiserie «Parterapi», der han spiller ulike karakterer.

Vågenes forteller at han ofte jøpte middag og annen «trøstemat» etter skolen.

– Jeg kjøpte veldig mye, enten det var chips eller en brownie, forteller Vågenes og legger til at han alltid har vært veldig svak for søtsaker.

Han beskriver overspisingen som et forsøk på å fylle en slags tomhet.

– Deretter var det rett på med joggesko og joggedress – og ut til vannet ved Södermalm og kaste opp. Det gjorde jeg hver dag i en ganske lang periode.

Når Skavlan spør Vågenes om han holdt det skjult for omverdenen, svarer han bekreftende. Se utdrag fra interjuet på VGTV øverst i artikkelen.

Det er første gang Vågenes snakker om spiseforstyrrelsene på TV, men han har innviet offentligheten i den vonde hemmeligheten før – i et langt intervju med VG før jul i fjor . Der forklarte han at han på det meste gikk ned 40 kilo.

– Jeg var 1,85 og veide 58 kilo.

I desember i fjor var det åtte måneder siden sist han kastet opp. Da ble han tatt på fersken av sin egen mor og hadde strevd med av-og-på-spiseforstyrrelser i ti år.

– Det er så mange der ute som har det akkurat sånn, som går med en uro i kroppen og som «medisinerer» seg enten med ikke å spise i det hele tatt, eller med å overspise og kaste opp etterpå. Spiseforstyrrelser er fortsatt tabubelagt, særlig når du er mann. Derfor tror jeg det er viktig at også gutter snakker om det, for jeg vet at det er mange som sliter med det samme som meg, forklarte Vågenes til VG.

Han fortalte samtidig hvor tungt det var å gå i årevis og late som om han var en han ikke var. Om hvordan det å fortrenge sin homofile legning førte til selvhat og sorg .

Etter studiene i Stockholm, fortsatte Vågenes med teaterskole i Los Angeles. Her hjemme er han kjent fra «Jul i Blodfjell», «Nissene over skog og hei»,«Kollektivet», «Mellom bakkar og berg», «Tina & Bettina –The Movie», «Best før» og en rekke andre humorstunt.

Blant gjestene i «Skavlan» er også den svenske bloggeren Isabella Löwengrip (27), best kjent som Blondinbella .