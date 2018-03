BABYKLAR: Khloe Kardashian, her fotografert i oktober, venter barn denne våren. Foto: Kevin Mazur / GETTY IMAGES

Gravide Khloe Kardashian venter en jente

Publisert: 05.03.18 12:32 Oppdatert: 05.03.18 14:30

Kim Kardashian avslørte babyens kjønn på Twitter.

Khloe Kardashian (33) bekreftet rett før jul at hun venter barn med basketspilleren Tristan Thompson (26), etter en tids rykteflom om graviditeten.

Nå, når hun ifølge Daily Mail er åtte måneder på vei, røpet hun barnets kjønn på TV og Twitter, med hjelp fra storesøster Kim.

«OMG @khloekardashian & RealTristan13 are having a girl!!!!!» twitret Kim i natt, mens nyheten ble avslørt på TV-serien «Keeping Up With The Kardashians».

Khloe på sin side ventet med å kommentere nyheten på sosiale medier, fordi hun ikke ville ødelegge spenningen for de som så TV-programmet i andre tidssoner.

Men etter å ha sett søsterens tweet, var ikke Khloe sen om å sende ut en melding selv også.

Deretter svarte hun fansen på spørsmål, blant annet at hun ikke har navnet klart, men opplyste at hun vurderer navn som begynner på T eller K.

Khloe Kardashian og Tristan Thompson har vært sammen siden 2016 .