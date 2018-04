«SMALLVILLE»: Kristin Kreuk, her med hovedrolleinnehaver i Supermann-serien, Tom Welling. Foto: TVNorge

«Smallville»-stjernen Kristin Kreuk rystet over kobling til sex-slaver

Publisert: 01.04.18 04:56

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

TV 2018-04-01T02:56:42Z

Skuespiller Kristin Kreuk (35) sier hun skjemmes over å ha vært tilknyttet organisasjonen som beskyldes for å drive en sex-kult i New York.

Kreuk, kjent som Lana Lang» i «Smallville» og for tiden aktuell i serien «The Burden of Truth», hevder hun er ufrivillig trukket inn i saken som den siste tiden har skapt overskrifter.

Keith Raniere (57), grunnleggeren av selhjelpsorganisasjonen NXIVM, ble pågrepet i Mexico søndag. Kreuks «Smallville»-kollega Allison Mack (35), som angivelig også er tilknyttet gruppen, skal ha vært sammen med Raniere da han ble arrestert. Det samme skal skuespiller Nicki Cline (35), kjent fra 2004-filmen «Battlestar Galactica», ha vært.

NXIVM beskrives av britiske og amerikanske medier, deriblant Newsweek og New York Times , som en sex-kult. Raniere (av følgerne kalt «Vanguard») bruker angivelig kvinner til å rekruttere sex-slaver for ham som en del av et hemmelig fellesskap, kalt DOS, Dominus Obsequious Sororium, med base i Albania.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Mack, som i «Smallville» spilte rollen som Chloe Sullivan, skal ifølge Newsweek være sentral i virksomheten.

Kreyk benekter imidlertid enhver befatning med gruppens påståtte lyssky aktiviteter. Hun har postet en lang melding på Twitter, der hun blant annet skriver at hun som 23-åring tok et intensivt kurs i regi av NXIVM, fordi hun trodde det ville hjelpe henne til indre vekst, og til å overvinne plagsom sjenanse.

(Artikkelen fortsetter under meldingen)

« Derfor fortsatte jeg med programmet. Jeg forlot det for om lag fem år siden og har hatt minimal kontakt med de involverte siden ».

Hun beskriver ryktene om at hun skal ha tilhørt den indre sirkelen som rekrutterte kvinner som sex-slaver, som komplett løgn.

« I løpet av min tid i organisasjonen opplevde jeg ingen ulovligheter eller tvilsomme aktiviteter. Jeg er rystet og føler avsky for det som nå har kommet frem om DOS », skriver stjernen.

Mack har forholdt seg taus etter Ranieres arrestasjon, men på skuespillerens hjemmeside snakker hun varmt om at 57-åringen som sin mentor etter at «Smallville» ble tatt av lufta.

Hun figurerer også i en rekke promovideoer for organisasjonen, som har vært i søkelyset siden oktober i fjor – etter at New York Times begynte å avdekke det som skal være lovstridigheter.

Newsweek siterer en rekke rettspapirer, der det fremgår at Mack også er i politiets søkelys og risikerer å bli pågrepet.

«Smallville» gikk på TV fra 2001–2011, her til lands på TVNorge.

Denne artikkelen handler om TV-serier

Hollywood