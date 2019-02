UT I SEMIFINALEN: Glenn Solberg røk ut i semifinalen. Da hadde han vært med i 27 konkurranser i årets sesong av «Mesternes Mester». - Jeg hadde ikke trodd jeg skulle komme så langt, sier han. Foto: RUBICON TV/NRK

Måtte forlate «Mesternes Mester»: Glenn rørte konkurrentene til tårer

Fredag måtte Glenn Solberg (47) forlate «Mesternes Mester». Men før det hadde den tidligere håndball-stjernen rørt sine konkurrenter til tårer.

Publisert: 22.02.19 21:16







- Det var kanskje rettferdig at det var jeg som gikk ut. Jeg hadde ikke trodd jeg skulle komme så langt.

Det sier Glenn Solberg til VG.

– Man ønsker jo alltid å gjøre det bra, komme til finalen og vinne. Men jeg konkurrerte mot spreke folk, sier den tidligere håndballspilleren.

Til daglig er han i hovedtrener for Lier -klubben St. Hallvard Håndballklubb. Dessuten har han en deltidsjobb i sin gamle tyske klubb, Flensburg. Uten at det byr på de største problemene for 47-åringen.

– Det går overraskende bra. Jeg er i Flensburg to dager hver uke og da blir det jo en del reising. Men jeg jobber mye når jeg er på farten. Dessuten er det veldig morsomt med Flensburg som nå leder den tyske ligaen, sier Solberg.

TYNGDEKRAFT: Glenn vant semifinalens siste konkurranse, men han tapte likevel kampen om den siste finaleplassen mot Hanne Haugland. Foto: RUBICON TV/NRK

Håndball har vært en del av livet hans siden han var 10–12 år gammel. Store deler av idrettskarrièren ble han regnet som en av Norges beste. Han har spilt 122 kamper for landslaget og scoret 250 mål. Fra 2014 til 2016 var han assistenttrener for det norske herrelandslaget i håndball.

– Jeg er takknemlig for håndballen, sier Glenn Solberg.

Han legger ikke skjul på at han satte stor pris tiden i Mesternes Mester-huset på Mallorca i fjor sommer.

– Jeg hadde stor glede av å bli kjent med så mange flotte mennesker som ga mye av seg selv - og hadde mye å gi til oss andre. Jeg ble overrasket over hvor god kjemi vi hadde oss i mellom. Vi gikk veldig godt sammen, fortsetter Solberg.

Snitt: 1.104.000 (all vanlig TV) - 204.000 (nett) - 1.308.000 (totalt) Kilde: NRK analyse

Men han ga mye av seg selv, også, og gjorde et dypt et dypt inntrykk og rørte sine konkurrenter til tårer under den siste frokosten de hadde sammen i huset da han fortalte om barndommen sin.

– Jeg vokste opp med to brødre sammen med mamma på et sted Lier som var ekstremt tøft. Da jeg var 11–12 år hadde jeg sniffet lim, sniffet bensin og stjålet biler. Jeg hadde en eldre bror som døde i en bilulykke da jeg var 13 år gammel, fortalte Glenn.

122 LANDSKAMPER: Glenn Solberg spilte 122 landskamper i håndball for Norge og scoret 250 mål. Her fra en landskamp mot Sverige under EM på Lillehammer i 2008. Til høyre Frode Hagen, bak Steinar Ege. Foto: Tore Kristiansen

Men da familien flyttet, Glenn byttet skole og kom i en ny klasse, endret mye seg.

– Det var en fantastisk klasse med mye fin ungdom som spilte både håndball og fotball. Da ble det naturlig for meg å være med dem. Jeg fikk gode venner, trenere som så meg og som så at jeg at jeg hadde noe. Fotballtreneren var ofte og hentet meg på gatekjøkkenet i Lierbyen når jeg ikke kom på trening. Det er jeg evig takknemlig for, fortalte Glenn Solberg i fredagens avsnitt av av «Mesternes Mester» på NRK1.

Glenn Solberg ønsker ikke å si noe om denne delen av livet sitt til VG.

Alle hadde ikke en like dramatisk historie å fortelle som Glenn. Men han syntes likevel han kjente mye igjen av seg selv i det de andre Mesternes Mester-deltakjerne fortalte om seg og sitt når de satt rundt bordet.

– Men samtidig har man jo hatt mange forskjellige opplever og gjort forskjellige erfaringer. Det er mange veier til Rom.

Glenn Solberg bor i Lier, utenfor Drammen. Han er samboer og har to barn, en jente på 12 år og en gutt på 15 år.

ÅRETS DELTAKERE: Bak fra venstre: Glenn Solberg, Ann Kristin Flatland , Hanne Haugland, Ole Martin Årst, Kine Olsen Vedelden, Karina Hollekim, Tom Hilde. Foran fra venstre: Lars Berger, Karoline Dyhre Breivang og Pål Ullevålseter. Nå er det bare tre igjen. Foto: TOKE RISKJÆR/RUBICON TV/NRK

– Jeg har ikke sagt så mye til dem om hvordan det gikk. Men de vet hvor langt jeg kom. Det var vanskelig å holde alt skjult for de aller nærmeste.

Fredag ble han slått ut i semifinalen, til tross for at han vant kveldens siste konkurranse.

– Jeg slet mye med de statiske øvelsene, «90-gradern» for eksempel. Der var jeg skikkelig dårlig.

Men det var ikke bare enkelte av øvelsene i «Mesternes Mester» kunne være utfordrende. Deltakerne hadde TV-kameraer rundt seg hele tiden. Enten det var konkurranser eller fritid.

– Crewet på «Mesternes Mester» var fantastiske og gjorde en kjempejobb, selv om jeg ikke trivdes så godt foran kameraene, sier Glenn.