TV-KLAR: Tshawe Baqwa holder lite tilbake. Her på pressetreff for «Hver gang vi møtes» i Oslo onsdag. Foto: Meek, Tore / NTB Scanpix

«Hver gang vi møtes»-aktuelle Tshawe om kollapsene: – Var langt nede

Catherine Gonsholt Ighanian

Anne Bjørg Vaa

Publisert: 12.01.18 20:28

TV 2018-01-12T19:28:55Z

Tshawe Baqwa (38) kom seg gjennom en oppvekst med mobbing og kriminell virksomhet. Først etter Madcon-suksessen gikk han på en alvorlig smell.

Tshawe slo for alvor gjennom med Madcon og «Beggin’» i 2007 . Samme året vant han «Skal vi danse» . Tilbakelagt var den kriminelle løpebanen og årene som hjemløs i Oslo. Alt dette og mer til er temaer rundt bordet i «Hver gang vi møtes», som har premiere lørdag.

Tshawe har snakket om det meste før, også om at han i 2016 fikk vite at han er pappa til en liten jente . Men de tre alvorlige sammenbruddene i nyere tid, har han ikke delt mye om - før nå.

Suksessen førte til år med nesten sammenhengende reisedøgn, stress, usunn livsstil og mye alkohol. Kroppen sa stopp, og Tshawe - som har sørget for mange positive og negative siden gjennombruddet - kollapset.

– Første gang lå jeg på Diakonhjemmet, der alvorlig syke mennesker går, forteller Tshawe.

Da han ble frisk, valgte han likevel å kjøre samme løpet, med påfølgende kollaps. Først etter sammenbrudd nummer tre - i Thailand for et par år siden - snudde livet.

– Det var en betraktelig mer smertefull kollaps, sier Tshawe og snakker om hvordan han ble hentet med ambulanse, og at de måtte sage ned deler av døren for å få ham ut av hotellrommet.

På pressetreffet for «Hver gang vi møtes» tidligere denne uken, hvor Tshawe var kort til stede på grunn av hektisk skjema, innrømmet han at det var krevende å være så ærlig.

– Det skumleste var at jeg ikke skulle kødde, men prate så ordentlig som jeg ville betalt noen profesjonelt for ikke å dele med noen andre. Bortsett fra at denne gangen blir alle dere psykiateren, sa Tshawe til VG.

– Å ta det så alvorlig, var en prosess. Man gjør det også for å renske skitt. Det tenkte jeg mye på før innspillingen.

Etter kollaps nummer tre, gjorde Tshawe seg seriøse tanker om livet.

– Jeg var langt nede, men vi har alle et overlevelsesinstinkt. Jeg begynte å tenke på at jeg nærmet meg 40 uten å ha opplevd et farsskap, sier artisten på TV.

Like etter, i 2016, fikk han vite at han hadde en datter , som i dag er fire år. Gleden var større enn sjokket. I dag betyr den lille jenta alt.

– Prioriteten er å sørge for at hun har det fint, sier Tshawe.

VG har ikke lyktes i å få 38-åringen i tale om kollapsene.

I programmet forteller Tshawe åpenhjertig også om oppveksten på østkanten i Oslo og om mobbing allerede fra første skoledag. Tshawe husker spesielt en dag da han skulle spise matpakken sin, og en jente utbrøt foran de andre elevene: «Æsj, se han spiser!».

– Det ble en deretter kjedereaksjon hvor de andre også sa: «Æsj, se han spiser». Så da spiste jeg aldri lunsjen mer i klassen, betror Tshawe.

Tshawes foreldre er fra Sør-Afrika, men han er født i Tyskland og oppvokst i Oslo. I en periode før Tshawe ble tenåring, flyttet familien til Sør-Afrika. På TV forteller artisten om hvor sterkt han savnet Norge, noe som førte til at han flyttet tilbake og inn hos en god vertsfamilie.

Problemene tårnet seg imidlertid opp da Tshawe gjenopptok kontakten med gamle venner, som siden sist hadde havnet på skråplanet.

– Det var ordentlige rampegutter, forklarer han til de lydhøre «Hver gang vi møtes»-vennene, før han ripper opp i vonde minner om kriminell virksomhet, som da han som 13-åring var med og ranet en bensinstasjon. 14-årsdagen tilbrakte Tshawe i varetekt. Dommen lød på seks måneders betinget fengsel.

– Det går ikke an å føle seg mer dritt, sier han på TV.

Deretter fulgte en ny, tøff periode som hjemløs i hovedstaden. I to år levde Tshawe fra dag til dag uten å vite hvor han skulle tilbringe natten. Først da han svelget stolheten og tok imot tilbud om å få sove hos venner, snudde tilværelsen.

– Det var en helt spesiell opplevelse og se Tshawe bli så glad. Taket løftet seg litt, sier Endresen til VG og legger til:

– Musikk er følelser, så reaksjoner er ikke til å unngå.

Tshawe hadde på forhånd veddet mot kamerater på at han ikke kom til å gråte på skjermen. Men tårer blir det, om ikke så mange i hans egen episode. Senere i sesongen vil imidlertid seerne være vitne til at 38-åringen lar gråten flomme over.

Rekkefølgen for hovedgjestene er:

Tshawe Baqwa – 13. januar Hans Petter Aaserud – 20. januar Silya Nymoen – 27. januar Tone Damli – 3. februar Christel Alsos – 10. februar Claudia Scott – 17. februar Tor Endresen – 24. februar Duetter og siste kveld med gjengen – 3. mars