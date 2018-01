HVER GANG DISSE MØTES: Tshawe Baqwa (fra venstre), Claudia Scott, Tone Damli, Tor Endresen, Silya Nymoen, Christel Alsos og Hans Petter Aaserud, sørget for at TV 2 fikk de beste premiere tallene på «Hver gang vi møtes» siden 2015. Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

«Hver gang vi møtes» tapte for «Alle mot 1»

Publisert: 15.01.18 14:24

TV 2018-01-15T13:24:47Z

«Alle mot 1» ble for tøft for «Hver gang vi møtes» på lørdag. Men til gjengjeld tok artist-gjengen revansj i kampen mot «Nesten voksen» litt senere på kvelden. Dermed fikk TV 2s premiereprogram 603.000 seere.

Men første del av kvelden etter Dagsrevyen lørdag var det «Alle mot 1» og programlederne Selda Ekiz og Ole Rolfsrud som regjerte med 750.000 seere mot 571.000 for TV2 og «Hver gang vi møtes» som klarte å lokke 571.000 seere til artisttreff på Vestre Kjærnes Gård. Men i kampen mot «Nesten voksen» gikk det bedre - og 635.000 valgte TV 2, mens NRK «bare» kan skilte med 462.000 seere.

- Premieren på sesong sju av «Hver gang vi møtes» er vi godt fornøyde med, og vi kan notere at kun to tidligere sesong premierer i denne serien har hatt høyere seertall. Det ble en festaften med Tshawe Baqwa som hovedperson, som lover svært godt for fortsettelsen, sier TV 2s programredaktør Jarle Nakken.

TV-sjef Marianne Massiu i mediebyrået Mediacom mener også at dette er en god start for «Hver gang vi møtes».

– Alt over 600.000 på lineært TV i 2018 er veldig bra, sier Massaiu.

Mye tyder på at sesong-premieren på «Norske talenter» med 365.000 seere havnet litt i skyggen av NRK1s «Mesternes Mester» som nok en gang totalt sett er ukens mest sette program med 944.000 seere. Håndballguttas første kamp i håndball-EM, var nok også et forstyrrende element.

– Sett i lys av dette leverer programmet mer enn godkjent, og vi føler oss trygge på at «talentene» også i år vil bli et sikkert kort på TV 2-fredagene, mener imidlertid Nakken.

Men det er ikke bare TV 2 og «Norske Talenter» som mistet seere til herrehåndballen på TV 3. «Tore på sporet» hadde 816.000 seere forrige søndag. Denne gangen ble det bare 634.000 seere på Strømøy.

– Konkurransen var mye hardere på søndag. Ikke minst på grunn av herrehåndballen på TV3 som hadde 470.000 seere samtidig som NRK1 sendte «Tore på sporet», sier analysesjef i NRK, Kristian Tolonen til VG.

Helgens mest sette:

1. Mesternes mester (NRK1) - 944.000

2. Nytt på nytt (NRK1) - 912.000

3. Farmen kjendis (TV 2) - 782.000

4. Alle mot 1 (NRK1) - 750.000

5. Norge rundt (NRK1)- . 703.000

