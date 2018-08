DREPT: Vanessa Marquez slik hun så ut mens hun spilte sykepleieren Wendy Goldman i TV-serien «Akutten» Foto: NBC

«Akutten»-skuespiller skutt og drept av politiet

2018-08-31

Vanessa Marquez, kjent fra den amerikanske TV-serien «Akutten» ble torsdag skutt og drept av politiet etter at hun truet med det politiet oppfattet som en halvautomatisk pistol.

Publisert: 31.08.18 23:20 Oppdatert: 31.08.18 23:53

Det er NBC News som melder dette.

Marquez var best kjent for rollen som sykepleieren Wendy Goldman i TV-serien «Aktutten» som i sin tid ble vist på TV3 - og hvor George Clooney spilte en av de viktigste rollene.

Politiet i South Pasadena i California opplyser at de ble tilkalt til huset der Marquez bodde for å hjelpe en kvinne som hadde sterke kramper. En representant for politiet opplyste senere at kvinnen led av spisevegring og var bevegelseshemmet.

Daily Mail som også omtaler denne saken, skriver at tre politibetjenter og psykiatrisk sykepleier forsøkte i over en og en halv time å hjelpe kvinnen, som bare ble mer og mer utagerende og svært lite samarbeidsvillig.

Ved 14-tiden lokal tid torsdag , opplyser politiet at kvinnen grep etter det de oppfattet som et halvautomatisk håndvåpen og som hun rettet politibetjentene. Dermed måtte politiet åpne ild mot kvinnen. Kvinnen ble truffet minst en gang i brystet og døde senere av skadene på sykehuset.

Politiet opplyser at det i etterkant viste seg en såkalt BB-gun eller type luftpistol. Politiet opplyser samtidig i følge TV-stasjonen KABC at de den siste tiden har blitt tilkalt på flere hjemmebesøk hos Vanessa Marquez.

Fra 1995 til 1999 var «Akutten» den mest sette dramaserien på amerikansk fjernsyn. Serien er blitt sendt i 195 land og er blitt dubbet på 22 språk og har vunnet 22 Emmy-priser. Siste episode av serien ble sendt på amerikansk TV i 2009 etter at seertallene i løpet av 15 år var blitt halvert. I Norge viste TV3 den siste episoden i 2010.