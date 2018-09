DRAMA: Tone Løken slet med å være nær kroppen til dansepartner Frank Løke under hans elleville stunt på parketten lørdag. Foto: CICILIE S. ANDERSEN, VG

Tone Jacobsen vurderte seriøst å trekke seg fra «Skal vi danse» etter Frank Løkes nakensprell

TV 2018-09-16T16:13:47Z

Danseinstruktøren følte seg som et gissel på parketten og gjorde alt hun kunne for ikke å være nær Frank Løke under dansen.

Publisert: 16.09.18 18:13 Oppdatert: 16.09.18 18:39

Tone Jacobsen (38) forsikrer at hun ble fullstendig tatt på senga under lørdagens «Skal vi danse», da Frank Løke (38) kastet klærne og sto igjen nærmest i nettoen .

Frank Løke i dag : – Ikke i nærheten av å angre

Dagen derpå har de gjenopptatt dansetreningen, men ikke uten bismak. Når VG får Jacobsen i tale, forklarer hun at hun har vært i tenkeboksen.

– Jeg vurderte seriøst å trekke meg. Særlig da jeg gikk av gulvet etter dansen.

– Hvorfor reagerte du så sterkt?

– Først var det nok rent sjokk. Jeg var så absolutt ikke forberedt. Frank var i kostyme hele dagen, men tok på seg Borat-drakten under dressen i reklamepausen rett før dansen. Jeg følte meg nesten som et gissel på gulvet. Tanken på bare å forlate parketten, streifet meg ikke der og da. Jeg var så sjokkert. Profesjonelt sett går man jo videre uansett, men jeg kunne egentlig bare gått.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Jacobsen kjente seg skikkelig ydmyket av Løke, noe dansen bar tydelig preg av.

– Jeg følte meg så sveket og skjønte ikke at han kunne gjøre noe sånt uten å tenke på meg – kjøre så til de grader sitt eget løp. Det var flaut. Derfor hadde jeg ikke lyst til å være nær ham. Rumpa mi stakk en halvmeter ut i været – helt instinktivt for å få mer avstand.

– Har du forståelse for at noen kan tro at det hele var et velregissert PR-stunt som både TV 2 og du var med på?

– Oi, tror folk det? Jeg håper min reaksjon kom tydelig frem. Jeg hadde ingen anelse. Frank ba ikke om tillatelse på forhånd, for det visste han at han aldri ville fått.

– Men dere trener i dag, så han er tilgitt?

– Vi har begynt på veien tilbake. Frank kom inn med stor blomsterbukett og rødmet for første gang. Jeg ser at han respekterer meg, og at min mening betyr noe. Det er positivt. Da vet jeg at han ikke gir fullstendig beng, sier Jacobsen, som i 2012 svingte seg til en annenplass med denne kjendisen .

Forrige uke satt Jacobsens ektemann, Francesco Flumiani, i studio og fulgte dansen. Denne helgen satt han hjemme i Florida, hvor paret har sin faste base. Jacobsen var spent på hvordan ektemannen ville reagere på «nakendansen», så hun sendte klippet på e-post etterpå.

– Jeg lurte på om Francesco ville løpt etter Frank om han hadde vært der, men han lo bare. Francesco er danser selv og forstår showbiz. Så lenge Frank ikke var ekkel mot meg, skjønte han humoren.

Jacobsen er overrasket over at hun og Frank fortsatt er med i konkurransen. Hun regnet med at TV-seerne hadde fått nok nå. I stedet var det Aune Sand (52) som ble sendt hjem .

– Vi var ikke blant de tre på bunnen en gang. Frank lyktes kanskje med det han prøver på, nemlig å få de som normalt ikke stemmer, til å engasjere seg.

– Hva blir det neste?

– Heretter blir det full kontroll før showet på hva som befinner seg under buksene, spøker Jacobsen før hun legger til:

– Dette handler om underholdning, så vi må ta i beregning hvem Frank er, og det behovet han har. Men vi må gjøre det på en mer vennlig måte, og med en annen type humor. Det er målet.

Løke, tidligere håndballspiller og også kjent fra «Farmen kjendis» , fortalte til VG før trening søndag at han ikke angrer på TV-sprellet . TV 2 på sin side forsikret overfor VG i går at de ikke var informert om stuntet på forhånd.