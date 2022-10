ÅRETS MASKORAMA-FIGURER: Dette er årets nye Maskorama-figurer.

Nå blir det kamp om TV-seerne igjen

I hele NRK er det bare tre som vet hvem alle årets deltagere i «Maskorama» er. Lørdag er det klart for en ny sesong av den populære TV-serien. Dermed møter TV 2 og «Skal vi danse: All stars» mye tøffere konkurranse om TV-seerne.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

For NRK1 har hatt en treg start på TV-lørdagen så langt denne høsten med «Verdens beste venner» som i beste sendetid bare har klart friste rundt 330.000 seere. I fjor høst hadde «Maskorama» til sammenligning et snitt på over 1,2 millioner seere.

– Nå blir det kamp om TV-seerne igjen, sier TV-sjef Marianne Massaui mediebyrånettverket Group M til VG.

RUNDT LEIRBÅLET: Noe av det beste med denne situasjonen er at «Maskorama» og «Skal vi danse» er to programmer som samler familien rundt «leirbålet» igjen, sier Marianne Massaui.

Hun har stor tro på «Maskorama».

– Det skal bli spennende å se om det blir like mange seere denne høsten som i fjor. «Maskorama» er et av de sikreste kortene NRK har NRK har nå satt i gang hele PR-apparatet sitt. Dette ville folk ha i fjor høst – og jeg har stor tro på at dette vil de ha i år også, sier Massaui.

Maskorama-profeten: Gjett hvem som skjuler seg i «Maskorama»-kostymene. Lag egne private ligaer hvor du konkurrerer mot venner.

Hun er også spent på hva dette betyr for TV 2 og «Skal vi danse: All stars» som fra og med denne lørdagen møter sterk konkurranse fra NRK og «Maskorama» i første del av programmet.

POPULÆRT: Nå møter «Skal vi danse - All stars» tøffere konkurranse på lørdagskveløden. Her er det Iselin Guttormsen og Catalin Mihu - i Showdans fra forrige lørdag.

– TV 2 og «Skal vi danse» har en stor menighet. I fjor opplevde kanalen en liten nedgang da «Maskorama» ble sendt. Men det henter TV 2 igjen på opptakseeing. Noe av det beste med denne situasjonen er at dette er to programmer som samler familien rundt «leirbålet» igjen, sier Marianne Massaui.

Prosjektredaktør i NRK, Jan Egil Ådland forteller til VG at det er bare tre i hele NRK-systemet som vet identiteten til alle deltagerne i «Maskorama».

– Det er kun de som må vite, som vet. Det er en enorm logistikk som ligger bak for å vi skal holde på denne hemmeligheten. Fra sceneprøver til generalprøver til sending, sier Jan Egil Ådland til VG.

BARE TRE VET: – Det er bare tre i hele NRK-systemet som vet identiteten til alle deltagerne i «Maskorama», forteller prosjektredaktør i NRK, Jan Egil Ådland

Den første sesongen av «Maskorama» hadde i snitt 1.160.000 seere med en topp på 1.439.000 på finalen. Fjorårets sesong av «Maskorama» hadde et snitt på 1.238.000 seere.

– Dette er er sterkt kort som virkelig har levd opp til forventningene – og ikke minst har TV-seerne trykket «Maskorama» til sitt bryst, sier prosjektredaktør i NRK, Jan Egil Ådland til VG.

Kim Strømstad i Fremantle er produsent og han forteller at alle karakterene ankommer øvelser og sending i maske og visir hvor det står skrevet «ikke snakk til meg». Deltagerne blir plukket opp av en bil på forskjellige møtesteder som varierer fra gang til gang.

– I utgangspunktet får deltagerne ikke lov til å fortelle til noen andre at de er med i konkurransen. Men vi har forståelse for at man en sjelden gang må involvere noen andre for å få det til å fungere. Samtidig er det viktig at man holder det på et minimumsnivå. Dette er en lek og alle er klar over at det blir best når alle er med på leken, sier Kim Strømstad.

Det er også han som er ansvarlig for å velge ut deltagerne til «Maskorama».

– Vi går veldig forsiktig frem og vi spør veldig få. Vi har heldigvis mange forskjellige kategorier mennesker å velge i. De vi har møte med åpner vi alltid med å si: «Denne samtalen har ikke funnet sted».

– Det er det sykeste, rareste eventyret jeg har vært med på, sier Ulrikke Brandstorp som vant den første sesongen av «Maskorama».

– De leker ikke «Maskorama». Dette er blodig alvor, fortsetter Ulrikke.

Hun forteller at hun og de andre deltagerne visste lite om hva de gikk til, om det kom til å bli en flopp eller tidenes suksess.

– Det var bare noen ytterst få som visste at jeg var med i «Maskorama». Bare de som måtte vite det. Managementet mitt, forloveden min og mamma og pappa. Samtidig gjorde alt hemmelighetskremmeriet rundt deltagelsen veldig spennende. sier Ulrikke Brandstorp.

GJESTEDETEKTIV: Ulrikke Brandstorp blir gjestedetektiv i den nye sesongen av «Maskorama».

Hun legger ikke skjul på at det var svært krevende å stå på scenen under sending.

– Det var begrenset sikt, lite bevegelighet – og ikke så mye frisk lufte heller. Men det gikk bedre etter hvert som man ble vant til det, sier Ulrikke.

Hun tenker tilbake på deltagelsen i «Maskorama» med stor glede.

– Jeg skulle ønske det ble en «Maskorama – all star»- sesong, sier Ulrikke med et smil.

Men om det ikke blir en all-star sesong av Maskorama, dukker Ulrikke opp som gjestedetektiv allerede i denne sesongens første program:

– Jeg elsker jo programmet og gleder meg til å være med resten av gjengen å gjette og spekulere. Jeg er allerede godt i gang med å zoome inn på alle pressebildene for å tyde alt av detaljer, sier en entusiastisk Ulrikke Brandstorp.