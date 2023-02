«Succession» sesong fire har premiere 27. mars.

«Succession» får dekket 14 millioner kroner for innspilling i Norge

Både «Succession» og suksessen «The last of us» får dekket kostnader for innspillinger i Norge.

Norsk filminstitutt (NFI) tilbyr totalt 41,2 millioner kroner fra intensivordningen til fem internasjonale produksjoner.

Det melder NFI i en pressemelding.

Insentivordningen, forvaltet av NFI, gir opptil 25 prosent refusjon til store internasjonale film- og serieproduksjoner som skal produseres helt eller delvis i Norge.

Blant produksjonene som får insentivtilsagn er den populære dramaserien «The last of us», basert på spillet med samme navn, som har lagt deler av arbeidet med visuelle effekter (VFX) til det norske etterarbeidshuset Storm Studios i Oslo. De får en refusjonsramme på 1,9 millioner kroner, står det i pressemeldingen.

Sommeren 2022 ble det kjent at «Succession» også kom til å spille inn i Norge. Nå skriver NFI at de legger en hel episode i den fjerde sesongen til Nord-Vestlandet, og har fått innvilget en refusjonsramme på 14 millioner kroner for sine opptak her.

I august ble det kjent at produsenten søkte om 13 millioner av den norske intensivordningen.

Dette utgjorde en fjerdedel av en samlet estimert produksjonskostnad i Norge på 52 millioner.

VG fikk den gang innsyn i søknaden, som viser at produksjonsselskapet Spot Of Tea Productions – via det norske selskapet Truenorth – søkte om 13 millioner kroner. Nå kvalifiseres «Succession» altså til en refusjonsramme på 14 millioner kroner. Det handler rett og slett om at man ser at flere av utgiftene til produksjonen i Norge kvalifiserer til refusjon, sier kommunikasjonsrådgiver i NFI, Jakob Berg.

I januar ble det kjent at norske Eili Harboe har fått plass på rollelisten til den «Succession».

HBO-serien «Succession» hadde på forhånd av forrige Emmy størst vinnersjanser med hele 25 nominasjoner, og fikk prisen for beste dramaserie. Matthew Macfadyen fikk også prisen for beste mannlige birolle i serien.