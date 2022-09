POPULÆR: Jung Ho-yeon i rollen som Kang Sae-byeok i den koreanske Netflix-serien.

Vil gjenopplive døde «Squid Game»-karakterer

«Squid Game»-regissør Hwang Dong-hyuk (51) røper dilemma før innspilling av ny sesong.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Den sørkoreanske serien ble en massiv suksess da den hadde premiere i fjor – og endte opp som Netflix’ mest sette serie noensinne.

I forrige uke skrev «Squid Game» historie, da Hwang Dong-hyuk vant den gjeve EMMY-statuetten for beste regi. Aldri før har en fremmedspråklig film vunnet i den kategorien.

I tillegg vant Lee Jung-jae (49) prisen for beste mannlige hovedrolle (som Seong Gi-hun).

Usikker på to kvinner

Allerede i fjor sommer bestemte Netflix og serieskaperen at seerne skal få enda en sesong. Men Hwang Dong-hyuk betrodde på en pressekonferanse i Seoul fredag at han har blandede følelser rundt enkelte døde rollefigurer.

Det var nemlig ikke mange som kom levende ut av den dramatiske førsterunden. Særlig er det to kvinner som Hwang Dong-hyuk gjerne skulle hatt med videre.

– Jeg vil gjenopplive Ji-young, men hennes bestevenninne, Sae-byeok, døde også. Så jeg grubler på hva jeg må gjøre, forklarer regissøren ifølge Reuters.

– Så mange karakterer døde, og særlig mange høyt elskede skikkelser. Nå angrer jeg på at jeg tok livet av dem så lett. Jeg visste ikke hva som skulle skje videre, sier Hwang Dong-hyuk.

Serieskaperen hadde nemlig egentlig aldri planer om mer enn én sesong.

Ji-young ble spilt av Lee Yoo-Mi (28), mens Jung Ho-yeon (28) fylte rollen som Kang Sae-byeok. Her er glimt av begge på VGTV:

Lee Yoo-Mi startet skuespillerkarrieren som ungdom og har blant annet spilt i den årsferske, koreanske serien «All Of Us Are Dead» på Netflix. Hun har i tillegg vunnet Creative Emmy Awards for beste gjesterolle i «Squid Game».

Jung Ho-yeon på sin side, er opprinnelig modell og TV-debuterte i rollen som Kang Sae-byeok. VG har skrevet om at hun i løpet av tre uker etter premieren i fjor fikk 16 millioner følgere på Instagram.

Nå teller hun 22,8 millioner følgere – til tross for at hun ikke har et eneste innlegg på kontoen sin.

TV-VENNINNER: Jung Ho-yeon og Lee Yoo-Mi (bak).

Hwang Dong-hyuk forsikrer overfor Reuters at han er i god gang med manus og med å klekke ut ideer til aktuelle spill.

– Det tok tolv år å sette den første sesongen av «Squid Game» ut i livet i fjor, men det tok tolv dager å gjøre «Squid Game» til Netflix’ mest populære serie noensinne, uttalte regissøren i fjor.

Innspillingen av sesong to starter til neste år og skal etter planen på lufta i 2024.

EMMY: Regissør Hwang Dong-hyuk tok med seg den prestisjetunge EMMY-statuetten da han møtte pressen i Seoul fredag.