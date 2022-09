PÅ JOBB: Erik Johansson til venstre i serien «Bonusfamilien» som går på NRK.

Forbannet etter prisutdeling: − Det er en jæ... hån

Den svenske skuespilleren Erik Johansson (43) kommer med tidvis kraftig skyts mot prisutdelingen Kristallen i en fersk podkast.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Kristallen er en svensk TV-prisutdeling på linje med norske Gullruten. Den gikk av stabelen i starten av september.

I podkasten «Recept tack!?» kritiserer skuespiller Erik Johansson prisutdelingen. Johansson, ofte kalt «Jerka» i Sverige, er også kjent i Norge fra store roller i serier som «Maria Wern», «Før vi dør» og «Bonusfamilien».

Aftonbladet har omtalt saken.

I starten av episoden sier Johansson, som har podkasten sammen med Nichlas Niemi, at han tror han har gått på sin siste Kristallen-utdeling.

NOMINERT: Serien «Bonusfamilien, der Johansson spiller Patrik, sendes på NRK i Norge.

– Hvorfor det? Fordi du ikke vant? spør makkeren.

– Delvis fordi jeg ikke vant, fordi jeg aldri vinner, sier Johansson spøkefullt.

– Men jeg synes det er for fjollete. Og de fokuserer på feil ting. (...) Delvis blir man alltid snytt for pris av noe piss som ikke engang er spesielt bra, fortsetter han.

Skuespilleren legger til at det er veldig ukledelig å snakke om sånt, men at han like gjerne kan gjøre det i en podkast.

– Jeg kan stå for at jeg er såpass følsom, fastslår han.

Johansson forteller at han ble «ranet» for en pris på Guldbaggen for noen år siden, og at det bare var tre personer som så filmen som vant. Guldbaggen er den svenske filmprisen. Kristallen har han vært nominert til noen ganger.

Stakk fra prisutdelingen

Skuespilleren ramser opp de fire som spiller hovedrollen i «Bonusfamilien», og påpeker at alle utenom ham har vært nominert til en individuell skuespillerpris for serien.

KJENT ROLLE: Erik Johansson som Sebastian i «Maria Wern» i 2016.

– Jeg er søppelet i kvartetten. Han alle ler av, sier han.

«Bonusfamilien» var nominert i kategorien Årets TV-drama på Kristallen, og Johansson møtte opp til prisshowet.

– Jeg kom dit allerede litt krenket. (...) Jeg gikk likevel fordi jeg synes det er så gøy med festen, sier han spøkefullt.

Hån mot skuespillere

Videre kritiserer han at flere av de store prisene ble delt ut før den TV-sendte delen av showet. Både prisen for beste mannlige hovedrolle, beste kvinnelige hovedrolle og beste TV-drama ble delt ut i denne delen, før gallaen hadde begynt, ifølge Johansson.

RADARPAR: Eva Röse som Maria Wern og Erik Johansson som Sebastian i «Maria Wern».

– Det er for faen en så jæ... hån mot våre kategorier, mot hele vår yrkesgruppe og dramasjangeren. Jeg synes det var så respektløst og usselt, sier skuespilleren.

Etter en stund melder han med venner og bestemmer seg for å gå fra utdelingen. Han forteller at han følte seg litt sint og litt krenket og stakk av litt etter at selve showet hadde begynt.

Johansson sier i podkasten, som stort sett har en humoristisk tone, at siden han sikkert ikke blir invitert tilbake til Kristallen, kan han like så godt brenne alle broer.

VG har onsdag ettermiddag sendt en e-post til svensk TV4 som sender Kristallen og spurt om de har noen kommentar til kritikken. Så langt har de ikke svart.