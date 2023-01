MGP-FINALIST: Jonas Nes Steinset fra Lier, med artistnavnet JONE gikk videre til finalen i Trondheim.

MGP slo «Hver gang vi møtes»

MGP øker fra 625.000 forrige uke til 638.000 denne helgen. Samtidig er det en nedgang på 90.000 for TV 2s «Hver gang vi møtes».

625.000 så årets første Melodi Grand Prix-runde forrige lørdag.

– Det er gledelig å se at seertallene for MGP fortsatt er gode og økende, sier musikkansvarlig for MGP i NRK, Stig Karlsen i en kommentar.

Denne lørdagens andre delfinale ble sett av 638.000 i løpet av helgen.

VGs anmelder Marius Asp mente etter å ha sett lørdagens delfinalen at det som vanlig i MGP-sammenheng er en del låter «som simpelthen ikke er gode nok».

– De mest vellykkede bidragene løftes av gode vokalprestasjoner, men jeg tviler på at noen av disse syv sangene vil trone aller øverst når finalen avgjøres i februar, mener han.

EMMAS KVELD: 619.000 settt Emma Steinbakkens kveld i «Hver gang vi møtes» på TV 2 i løpet av helgen.

Lørdag var det Emma Steinbakkens kveld i «Hver gang vi møtes» på TV 2. 619.000 har så langt sett lørdagens episode hvor Emma Steinbakken ble hyllet. Det er en betydelig nedgang i forhold til forrige lørdag hvor det var 708.000 som i løpet av helgen hadde sett programmet med Ingebjørg Bratland.

Ifølge seertall fra TV 2 har 774.000 seere sett fredagens episode av The Voice, mens 587.000 har sett søndagens «Farmen kjendis».

«Mesternes mester» er fortsatt ukens mest sette program med tilsammen 1.195.000 seere, noe som er en økning på 10.000 seere i forhold til uken før.