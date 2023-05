DUM OG DUMMERE: Justin Theroux (til venstre) og Woody Harrelson i «White House Plumbers».

TV-anmeldelse «White House Plumbers»: Alle presidentens idioter

Historien gjentar seg som farse.

«White House Plumbers»

Amerikansk dramakomedie i fem deler

Premiere på HBO Max tirsdag 2. mai

Serieskapere og manusforfattere: Alex Gregory og Peter Huyck

Regi: David Mandel

Med: Woody Harrelson, Justin Theroux, Lena Headey, Toby Huss, Liam James

Watergate nå igjen? Ja visst. Amerikanerne blir ikke ferdige med skandalen som ledet til den republikanske presidenten Richard Nixons avgang i 1974. Hendelsen er blitt en del av den nasjonale arvesynden, et traume på linje med det uoppklarte drapet på John F. Kennedy og Vietnam-krigen.

I «White House Plumbers» blir historien gjenfortalt enda en gang. Som farse, med innslag av ren slapstick. Via de to «hjernene» – om man kan kalle dem det – som organiserte innbruddet: E. Howard Hunt (Woody Harrelson) og G. Gordon Liddy (Justin Theroux).

FORKLEDNINGENS «MESTERE»: Justin Theroux (til venstre) og Woody Harrelson i full Inspektor Closeau-munder i «White House Plumbers».

Førstnevnte hadde bakgrunn fra CIA, og fra en rekke fiaskoer, Grisebukta og forsøket på å sverte Daniel Ellsberg inkludert (Hunt likte å skryte av at hadde hatt noe med drapet på JFK å gjøre også). Liddy var om mulig enda mer fargerik: En tidligere FBI-mann med en en forkjærlighet for det teutoniske, med det som så ut som en tykk brunsnegle på overleppen.

De to slo sine pjalter sammen i komiteen som skulle arbeide for gjenvalg av Nixon i 1972, og i en felles interesse for USA, eplepai og primitivt agent- og overvåkningsutstyr. De gikk straks i gang med å bryte loven.

OLSENBANDEN I WASHINGTON: Scene fra «White House Plumbers».

Skal vi tro «White House Plumbers» var de to absolutte kløner, både med og uten parykker og forkledninger på Inspektør Clouseau-nivå. Belemret med dårlige venner også: Hunts gamle eksilcubaner-kolleger fra Grisebukta-dagene var spektakulært uegnede å gå i krigen med.

Det står mye komisk talent bak denne miniserien. Manusforfatterne Alex Gregory og Peter Huyck har fartstid fra «David Letterman Show», «Visepresidenten», «King Of The Hill» og «The Larry Sanders Show». Regissør David Mandel har vært involvert i flere av de samme prosjektene, samt «Seinfeld» og «Ingen grunn til begeistring». Så det er litt mystisk at «White House Plumbers» ikke er blitt en god del gøyere enn den er.

EN HERRE MED BART: Justin Theroux som G. Gordon Liddy i «White House Plumbers».

Noe av forklaringen ligger i manuset, som tar for lange omveier for å komme til poenget, og rett og slett har for få gode vitser til fem timer TV. Det bruker mye tid på Hunts familie: Kona Dorothy Hunt, også hun en CIA-agent (og åpenbart sinn manns atskillig bedre halvdel), og barna deres – én streit datter og to hasjrøykende hippier. Uten at det egentlig betaler seg så godt.

Den rutinerte komikeren Harrelson overspiller nokså kraftig. Hans Hunt er overtydelig bitter, intens og underbitt. Man ler lettere av Theroux som den glatte, våpenglade Liddy. Barten hjelper.

KJERNEFAMILEVERDIER: Justin Theroux, Judy Greer, Lana Headey og Woody Harrelsen (fra venstre) som ekteparene Hunt og Liddy i «White House Plumbers».

Produksjonsdesignen og tidskoloritten sitter som den skal, og som man bør kunne forvente av en påkostet produksjon fra «seriemesteren» HBO. Sertifiserte amerikansk politikk-junkies, som allerede har sett mellom 50 og 100 dokumentarer om Watergate-innbruddet, og lest et tilsvarende antall biografier om de involverte, vil sikkert ønske å se «White House Plumbers», om ikke annet så for gammel kjennskaps skyld.

Men veldig morsom? Dessverre ikke.