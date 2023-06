INFLUENCER: Anniken Jørgensen, her avbildet i fjor, letter hjertet sitt i nytt innlegg.

Anniken Jørgensen: − Vi gjorde det nesten slutt

Influencer Anniken Jørgensen (27), bedre kjent som Annijor, forteller åpenhjertig om sorgen over å måtte velge mellom kjæresten og fuglene sine.

«Sønderknust, det er det jeg er. Jeg har ikke fugler lenger», skriver Jørgensen på Instagram.

I fjor informerte influenceren om at hun hadde forlovet seg med Theo Engelstad (27). Og det er en direkte konsekvens av dette forholdet at hun nå har måttet ta farvel med sine to fugler, som hun ofte har vist frem i sosiale medier.

Engelstad er nemlig allergisk mot fuglene. Dermed ble forholdet mellom ham og Jørgensen satt på prøve.

Første gang forloveden fortalte at han trodde han var allergisk, lo hun det bare bort, skriver hun.

Etter hvert førte det til krangler.

«Vi gjorde det nesten slutt», betror hun til sine 275.000 følgere.

«Jeg fortalte han at jeg velger fuglene, og at han kunne forlate meg om han ville».

NURKET: Anniken Jørgensen og Theo Engelstad, her med lille Nurket i fjor høst.

Men kjæresten forlot henne ikke. Jørgensen forteller at han i stedet oppsøkte mange leger.

Omsider måtte hun ta et valg: Fuglene eller Engelstad.

Valget falt på å gi fra seg fuglene.

«Dette har virkelig vært en av de tyngste beslutningene jeg har måttet ta», innrømmer hun.

«For noen dager siden kjørte jeg 7 timer for å gi dem fra meg til et kjærlig hjem med mye plass til å fly, 4 andre fugler og to minigriser», skriver influenceren.

27-åringen synes det har vært vanskelig å ikke dele dette med følgerne sine, og skriver at hun er klar over hvilket ansvar det innebærer å ha dyr.

PAR: Theo Engelstad og Anniken Jørgensen på ELLE-festen tidligere i år.

Jørgensen forteller at hun heller ville drept fuglene, enn å gi dem til noen som ikke ville ta vare på dem.

«Jeg elsker Theo mer. Dessverre», før hun avslutter:

«Jeg gjorde dette for han. Håper jeg kan tilgi meg selv.»

Da VGTV fikk være med hjem til Jørgensen og forloveden i fjor, viste hun frem urnen med den kremerte kaninen sin.

Hun fortalte da litt spøkefullt at Engelstad ikke ønsket å ha den fremme.

– Stakkars Theo når de fuglene stryker med. Da blir det to urner til, sa Jørgensen.

Nå ser det ut som at det ikke blir noen fugle-urner i Jørgensens hjem.

VG har forsøkt å få kommentar fra Jørgensen.

TV-KLAR: F.v.: Anniken Jørgensen, Nora Haukeland, Sophie Steen Isachsen og Isabel Raad er snart aktuelle med TV-serien «Girls of Oslo».