Vant «Forræder»: − Glad og stolt

Hvem stikker av med seieren når alt kommer til alt i «Forræder – iblant oss»?

Vil det lønne seg å være ærlig og lojal? Eller er det forræderne som stikker av med seieren i fredagens finaleepisode av «Forræder»?

NB! Ikke les videre om du ikke vil vite svaret.

I siste episode gjenstår det kun fire deltagere: Christoffer «Chris» Robin Omdahl (31), Magnus Midtbø (34), Karina Hollekim (46) og Cathrine Fossum (44).

De to sistnevnte er forrædere, og i løpet av natten tok de ut Arman Surizehi (30). Det ble en fordel, for da var det nemlig to mot to – uten at Chris og Magnus visste hvem som var hvem.

I rådssalen stemte alle unntatt Chris på Chris, og på den måten var serien i boks for forræderne uansett.

– Det er mitt livs første seier – som jo hadde en bitter bismak akkurat da. Jeg hadde ønsket at vi tre kunne vinne sammen, sier Cathrine.

Når Magnus til slutt blir stemt ut av de to forræderne, må alle avsløre rollene sine. Det var vanskelig for Cathrine spesielt, som helst skulle ønske hun kunne dele seieren med Magnus også.

– Jeg hadde det ordentlig vondt og det å se blikket hans der var veldig vanskelig. Jeg hadde en så stor klump i magen, og det første som kom var tristhet og tårer. Det var vondt rett og slett. Men som vi alle sa der inne, og som Magnus selv sa; dette er jo et spill. Og så var det veldig godt å dele seieren med Karina. Da vi først klemte alle tre, kjente jeg at endelig på at dette går bra, sier hun, og fortsetter:

– Så nå er jeg glad og stolt! Jeg hadde aldri kommet hit uten Karina. Hun har vært utrolig viktig hele veien, og jeg er så stolt av at vi deler denne seieren.

Karina Hollekim kjenner på de samme følelsene.

– Det var helt rått. Fy fader, jeg må si at det her var virkelig gøy. Å stå igjen oss to jentene som seirende etter en sånn reise – det hadde jeg ikke drøm om i min villeste fantasi. Å dele den pallen med Cathrine, det var den ultimate opplevelsen, sier hun.

Karina ble tvunget over på forrædersiden i forrige og 9. episode av programmet. Det syns var ganske tøft i første omgang, men da hun skjønte at det var Cathrine hun skulle samarbeide med, ble det litt mer lystbetont.

– Det var ikke noe jeg ønsket der og da, men da jeg først fikk den, bestemte jeg meg ganske raskt for å spille den rollen uansett. Det er klart at i det øyeblikket jeg innså at det var Cathrine og at slapp å lyve for henne, da ble det gøy, sier hun.

– Jeg føler meg veldig heldig som fikk prøve begge roller i spillet. Jeg er jo den eneste som fikk lov til det.

Vinnerne fikk dele sølvet de hadde samlet inn til en verdi av 175.000 kroner, men ingen av de seirende har tenkt noe særlig på hva pengene skal gå til. Begge sier likevel at noe av det antageligvis kommer til å gå til noe hyggelige for barna deres, ettersom de var borte fra dem under innspilling – der de jo var to av fire som fikk det lengste oppholdet.

– Jeg hadde trodde jeg bare skulle være borte tre dager, så jeg pakket ikke nok rett og slett. Flere har kommentert at jeg er bustete på håret mot slutten, og det er fordi jeg glemte å pakke hårbørste, forteller en lattermild Cathrine Fossum.

Hun forteller videre at det var godt å komme hjem, selv om hun kom hjem til en familie med corona. Da ble Fossum sykemeldt i tre dager – for å ta vare på familien og for å komme seg tilbake til seg selv etter realitydebuten.

– Nå har jeg fått dette på avstand og kan tenke at det var gøy, men jeg hadde det ganske strevsomt underveis der inne. Det var selvfølgelig mange fine øyeblikk, men var ikke så lett for meg, forteller hun, og fortsetter:

– Derfor var det ikke noe umiddelbart gledesutbrudd da vi vant, fordi serien var ikke viktig da. Jeg er glad for det i ettertid, men jeg skulle ønske jeg kunne dele den med Magnus også.

Også Karina syns det var vanskelig da hun skulle stemme ut den som sto nærmest henne av de gjenværende lojale, nemlig Chris:

– Jeg syns det var tøft å stemme ut Chris fordi han hadde uttrykt så tydelig sin lojalitet til meg. Vi hadde også i utgangspunktet en avtale fra start om at vi skulle prøve å beskytte hverandre så lenge det var mulig. Det var veldig annerledes å stemme på en som du virkelig følte at hadde tilliten til deg, sier hun.

– Men han var klar over at det er et spill. Følelsen for min del var jo den samme uansett om han var klar over det – jeg følte virkelig at jeg dolket ham i ryggen, men det er jo nødvendigheten i det spillet, og det er beintøft.