DUELL: Espen Lervaag og Aleksander Sæterstøl endte i øksekast-tvekamp.

Ute av «Farmen kjendis»: − Urettferdig

Etter en høydramatisk førsteuke har nok en deltager forlatt gården. – Ufortjent, synes vedkommende, mens storbonden mener vedkommende «kaster stein i glasshus».

Mens Lina Adampour (37) reiste fra gården på dag to etter et kraftig oppgjør med storbonden Ørnulf Høyer (65), måtte Espen Lervaag (45) søndag reise ufrivillig.

Det skjedde etter tapt øksekast-tvekamp mot førstekjempe Aleksander Sæterstøl (26).

– Jeg gikk jo på en smell, siden en person hadde trukket seg, sier komikeren til VG – og sikter til at det nok ville blitt en jentekamp med Adampour som førstekjempe, dersom hun ikke hadde reist.

– Ingen av oss fortjente det

Når det ble som det ble, så mener Lervaag at «storbonden tabbet seg ut» ved å velge Sæterstøl som førstekjempe. Høyer tok nemlig valget fordi Sæterstøl viste liten motivasjon da gjengen ankom gården – selv om Sæterstøl raskt skiftet mening og ga jernet.

Lervaag mener at Høyers argument ikke holdt.

– Jeg følte det var urettferdig, for ingen av oss fortjente å bli kjemper i det hele tatt, sier Lervaag, som synes at Høyer heller burde basert valget på innsats.

UTE: Espen Lervaag fikk kort tid på Steinsjøen gård.

Storbonden har en viss forståelse.

– Det er ikke overraskende at de begge synes det var urettferdig. Problemet er at det hadde vært urettferdig nesten uansett hvem jeg hadde valgt, sier Høyer til VG.

– Jeg vet ikke hvem de mente jeg skulle ha valgt, men høyst sannsynlig tror jeg de ønsket at jeg valgte en jente. Jeg mener å huske at Espen i ettertid nevnte at han syntes jeg skulle valgt noen spesifikke jenter, som han mente ikke bidro nok. Problemet er at det i tilfelle er hans mening, og ikke min.

STORBONDE: Ørnulf Høyer, her som tilskuer til tvekampen.

Høyer valgte guttekamp fordi de allerede var en kvinne i manko.

– Da blir heller spørsmålet om jeg skulle ha valgt Espen i stedet for Aleksander. Espen har jo innrømmet i de første episodene at han helst ville slippe å jobbe så mye hvis han kunne unngå det, sier Høyer til VG og legger til at om han hadde visst det, så hadde han kanskje tatt et annet valg.

– Et valg som ikke etterpå kunne bli omtalt med «ikke holder» eller at «storbonden tabber seg ut». Han kaster stein i glasshus, slik jeg ser det, sier Høyer.

PÅ TVERKE: Espen Lervaag imponerte ikke med øksekast.

At Sæterstøl valgte ham til andrekjempe, forstår Lervaag godt. Selv om komikeren forsikrer på TV at han «kan være en spiller av rang», endte han opp med det motsatte.

Han inngikk ingen allianser og oppsøkte ikke klikker.

– Jeg spilte ikke spillet, vet du, sier han og viser til at han «var eplekjekk» og sa til Sæterstøl at han kom til å velge øksekast, dersom han ble andrekjempe.

– Kunne dolket folk

– Alex visste at alle de andre ville tatt kunnskap. Så han spurte om jeg fortsatt sto inne for øksekast, og det måtte jeg jo. Da har jeg i hvert fall spilt med åpne kort, og det tenker jeg er en gevinst i seg selv, sier Lervaag – og legger til:

– Øksekast er jo også det kuleste. Det vet alle som har sett «Farmen».

Lervaag uttalte allerede første dag på gården at han heller ville gå ut som en anstendig fyr «enn å vinne som drittsekk». Derfor er nederlaget også til å bære.

– Det var kjipt å ryke først, men med måten alt skjedde på, så føler jeg at jeg ikke at kunne gjort noe annerledes. Jeg kunne dolket folk. I god reality-stil kunne jeg kjørt på, men jeg valgte heller å prøve å stå litt rakrygget.

VANT: Førstekjempen Aleksander Sæterstøl.

Lervaag mener fortsatt at det kunne gått hans vei i tvekampen.

– Det å kaste øksen mot blinken, er 50/50. En slenger kan skje den beste. Men Alexvar faktisk ganske god. Det var spennende, men aldri noen tvil om at det gikk den veien.

Sæterstøl gikk i kjeller’n

Lervaag sier at det var greit å ryke mot nettopp Sæterstøl, fordi han mente 26-åringen var gøy å ha med videre på gården.

– Alex er jo en karakter som står for litt annet enn å leve 100 år tilbake i tid. Så det blir god TV. Jeg tok det ansvaret, kan du si, sier Lervaag og gliser.

GEMYTTLIG: Espen Lervaag og Aleksander Sæterstøl.

Sæterstøl vant – etter først å ha gått skikkelig i kjelleren på kjempehytta på grunn av ensomhet og tankekjør.

Han forklarte til TV-kamera at det var viktig for ham å komme tilbake til de andre.

– Jeg hater livet mitt så jævlig nå. Hvis jeg noensinne skal ut hit igjen, så tror jeg bare at jeg reiser hjem. Dette er noe av det verste jeg har gjort i hele mitt liv, sier realitykjendisen før natten mutters alene på den lille hytta.

Sæterstøl har ikke besvart VGs henvendelser om søndagens episode.

Lervaag sitter igjen med nyttig erfaring og gode minner.

– Jeg har erfart at vi har det bedre nå enn for 100 år siden. Og jeg fikk være med Trond (Moi, red.anm.) litt på kjøkkenet og så hvordan proffe kokker lager mat ut av ingenting. Folkene var hyggelige. Ja, det smeller litt der inne, men de er gode på bunnen, sier han og ler.