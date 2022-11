1 / 3 forrige neste fullskjerm

Maskorama-finale: «Rabagasten» måtte kaste masken

Lørdag er det duket for finale i det populære gjetteprogrammet på NRK. VGs anmelder triller terning.

«Ulven», «Rabagasten» og «Zombien» står igjen som finalister.

I løpet av kvelden vil de én etter én tvinges til å ta av seg masken og avsløre sin virkelige identitet.

«Rabagasten» fikk færrest stemmer i første runde, og ble dermed kveldens første til å ta av seg masken. Der var det idrettsprofilen Øystein Pettersen, også kjent som «Pølsa», som skjulte seg bak.

– Folk mistenkte at du var «Ulven» i starten, og så skiftet det. Hva tenkte du da, spør programleder Silje Nordnes.

– Det var synd da, for jeg er ikke så glad i å lyve, så det var deilig å kunne si at jeg ikke var Ulven. Jeg lurer også veldig på hvem det er, svarer Pettersen.

Det betyr at «Ulven» og «Zombien» er videre til gullfinalen i programmet. Du kan lese VG-anmelderens og folkets dom nederst i artikkelen.

Trekker frem spesielt én deltager

– Vi gleder oss. Det er mer delte følelser i dag egentlig, for det er siste show. Det er bra for vi får se hvem som er igjen, men det er samtidig litt trist, sier Jan Thomas fra dommerpanelet til VG like før sendingen.

– Jeg har følt at vi har hatt bedre koll før de andre finalene, men i dag kan det være hvem som helst, sier meddommer Marion Ravn.

Nicolay Ramm trekker frem at det spesielt er én deltager som har fått dommerne til å gruble:

– Det er denne «Ulven» som jeg tror er et stort spørsmål for oss alle tre. Jeg håper det er noen vi ikke har tenkt på i det hele tatt. Han er en skikkelig luring, sier han til VG.

– Jeg har en egen teori, men jeg kan ikke røpe det nå. Jeg sparer det til sendingen, skyter Jan Thomas inn.

I forrige ukes semifinale var det «Huldra» som måtte av med masken, som siste kvinnelige deltager i programmet. Det var artisten Alexandra Joner (32) som skjulte seg bak kostymet.

Maud Angelica Behn (19) og Fantorangen er også blant dem som er blitt avslørt tidligere.

Hvem tror du skjuler seg bak de siste maskene? VG samler alle hintene her. Du kan også delta i gjetteleken gjennom Maskorama-profeten.

VGs anmelder Tor Martin Bøe triller terningkast gjennom sendingen fra klokken 20.00 i kveld.