Henriette Steenstrup i «Pørni».

«Pørni» solgt til utlandet

Suksessen fortsetter for «Pørni».

Av Siri Berge Christensen

Publisert: Nå nettopp

Søndag skriver Variety at israelske Keshet International har fullført en lisensavtale sammen med latinske WarnerMedia og den spanske strømmetjenesten Filmin TV, som sikrer dem rettighetene til den norske suksessen «Pørni».

Ifølge Variety har WarnerMedia kjøpte den første sesongen av showet eksklusivt for HBO Max. Det er uklart om det vil bli tilgjengelig for andre land utenfor Latin-Amerika.

Den WarnerMedia-eide strømmeplattformen, skal også ha forpliktet seg til å kjøpe opp andre og tredje sesong av serien.

Ifølge avisen skal serien vises under seriefestivalen Series mania, som blir arrangert i Frankrike. Her konkurrerer den om å vinne gjeve priser.

«Pørni» har slått rekorder på Viaplay, og i mai ble det kjent at det er bestilt to nye sesonger til av serien her i Norge.

Steenstrup har tidligere sagt til VG at det er med blandede følelser de nå gyver løs på sesong to, etter at første sesong ble strømmetjenestens mest sette norske serie i løpet av første døgn.

– Det er en blanding av fryd og skrekk for å ikke være tilliten verdig. Men det hjelper å ha Monster (produksjonsselskapet) i ryggen og en nydelig cast, sa hun.