POPULÆR: Chrissy Teigen, her på en veldedighetsgalla i California i 2019, har over 35 millioner følgere på Instagram.

Chrissy Teigen: Edru i 50 dager

Chrissy Teigen (35) vet ikke om hun noen gang kommer til å drikke alkohol igjen.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

«I dag har jeg vært edru i 50 dager! Det skulle vært nesten ett år, men jeg har hatt noen få vin-smeller underveis. Dette er min lengste sammenhengende alkofrie periode», formidlet Teigen på Instagram søndag.

35-åringen, som er modell, programleder, influencer og kokebokforfatter, skriver videre at hun ikke vet om hun har skrudd på korken for godt.

«Men jeg vet at alkoholen ikke gjør noe godt for meg på noen som helst måte. Jeg har det ikke mer moro, ikke danser jeg mer heller, og jeg slapper ikke av. I stedet blir jeg syk, sovner og våkner opp dårlig – samtidig som jeg har glemt det som trolig var en gøy kveld», lyder det fra Teigen under et videoklipp med barna.

Hun presiserer at selv om hun har gjort seg ferdig med den form for moro, beundrer hun alle som kan nyte alkohol på en ansvarlig måte.

Under posten har det strømmet på med over 4000 kommentarer, hovedsakelig fra mennesker som heier på Teigen.

Teigen opplyser for øvrig at hun trente tre ganger i løpet av forrige uke, noe som tidligere ville vært helt utenkelig.

– Men bjørneungene mine gjør det ikke enkelt, skriver hun humoristisk under videoen.

I 2019 vakte Teigen oppsikt med en fyllevideo av ektemannen, soulstjernen John Legend (42). Ellers er det fleste videoene paret serverer av det mer regisserte og planlaget slaget, som denne: