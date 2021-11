REALITY-DRONNING: Kim Kardashian West.

12 personer må møte i retten etter overfallet på Kim Kardashian West

Fem år etter at Kim Kardashian West (41) ble kneblet, truet med våpen, bundet og dumpet i badekaret under et brutalt ran i Paris, ender saken i retten.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

En fransk rettskilde bekrefter overfor Sky News og andre medier at saken nå er klar for rettssalen.

Totalt 12 tiltalte vil måtte svare for seg. Datoen for rettssaken er ikke kunngjort.

Kim Kardashian West om Paris-ranet: – Trodde de skulle voldta meg

Politiet i Paris har etterforsket saken helt siden den vakte internasjonal oppmerksomhet i 2016. Den amerikanske reality-familien var i Paris i anledning en moteuke, da maskerte og bevæpnede ranere tok seg inn i leiligheten Kim Kardashian West leide. Hun befant seg i leiligheten da de tok seg inn.

Ranerne stakk av med smykker verdt 100 millioner kroner. Med unntak av en diamantring, har smykkene aldri kommet til rette.

Ifølge Sky News har flere av de siktede blitt løslatt fra varetektsfengsling av helsemessige årsaker – mens de har ventet på rettssaken. Flere har innrømmet skyld.

Blant dem er 68 år gamle Yunice Abbas, som i fjor lanserte boken «I Kidnapped Kim Kardashian». Der skriver han blant annet at han ikke kommer til å motsette seg dom. Abbas var blant de fem som utførte ranet.

En annen mann, som omtales som hjernen bak planleggingen og gjennomføringen, skal ifølge TMZ ha sendt et beklagelsesbrev til Kardashian West fra fengselet i 2017, der han uttrykker anger.

Ranet av Kardashian West ble i 2016 omtalt som det største ranet av en privatperson i Frankrike på 20 år.

Kardashian West kom fysisk uskadet fra skrekkopplevelsen, men har snakket om hvor traumatisk det var psykisk. Også søsteren Khloe gikk ut på TV og snakket om hvor tøft Kim hadde det i kjølvannet av hendelsen: