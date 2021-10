ÅPEN: – Jeg har vært åpen om deltagelsen i Kompani Lauritzen fra første stund, og har hatt løpende dialog med Stortinget om de økonomiske forholdene knyttet til dette, opplyser justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl til VG.

Gir bort «Kompani Lauritzen»-honorar

Justisminister Emilie Enger Mehl (28) er en av deltagerne i neste sesong av «Kompani Lauritzen». Men hun ønsket ikke betaling fra TV 2.

Av Jørn Pettersen

Publisert: Nå nettopp

– Jeg har ikke mottatt vederlag for deltagelsen i Kompani Lauritzen, og bedt TV 2 om å sørge for at mitt honorar doneres til frivillige organisasjoner.

Det opplyser justis- og beredskapsministeren i en e-post til VG. Når det gjelder størrelsen på honoraret henviser hun til TV 2.







TIDENES YNGSTE: Emilie Enger Mehl er tidenes yngste justisminister og en av de yngste statsrådene noensinne.

– Vi kan ikke kommentere størrelsen på honoraret, da vi av prinsipp aldri kommenterer innhold i kontrakter med deltagere i TV 2-programmer. Det vi kan si, er at honoraret vil bli gitt til disse organisasjonene så snart kommende sesong av «Kompani Lauritzen» er sendt på TV 2, skriver pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, i en e-post.

Han skriver videre at Emilie Enger Mehl selv har bestemt hvilke lokale organisasjoner hun ønsket å donere honoraret til.

– Dette gjorde hun i forbindelse med kontraktsinngåelsen. Hvilke organisasjoner dette er, er det naturlig at Mehl selv forteller om.

FRA REKRUTT TIL STATSRÅD: Denne høsten har Emilie Enger Mehl gått fra rekrutt i «Kompani Lauritzen» til å bli statsråd i regjeringen Støre.

Dahl forteller at sesongen hvor Enger Mehl er en av deltagere ble spilt inn i deler av august og september og vil bli sendt på TV 2 i løpet av våren 2022.

– Hvilken dato vil bli kjent på et senere tidspunkt, sier Dahl

På spørsmål om hun på det tidspunktet da hun spilte inn «Kompani Lauritzen» hadde noen betenkeligheter med å motta honorar fra TV 2 samtidig som hun da hadde full lønn som stortingsrepresentant, svarer Enger Mehl:

– Jeg har vært åpen om deltagelsen i «Kompani Lauritzen» fra første stund, og har hatt løpende dialog med Stortinget om de økonomiske forholdene knyttet til dette for å forsikre meg om at ting ble gjort på riktig måte.

Enger Mehl skriver videre at det er ikke forbudt for stortingsrepresentanter å motta ytelser for annen næringsvirksomhet.

– Jeg spurte Stortinget om det var mulig å si fra seg stortingsgodtgjørelsen for de dagene jeg ville være på innspilling. Da dette ikke var mulig, syntes jeg det var ryddig å donere en tilsvarende del av vederlaget for å delta i «Kompani Lauritzen» til frivillige organisasjoner, siden jeg i praksis ville være utilgjengelig som stortingsrepresentant i en periode.

I e-posten til VG understreker Emilie Enger Mehl at hun ikke har fått utbetalt noe vederlag fra TV 2.

– Da jeg tiltrådte som justisminister var det naturlig å ta en ny vurdering i lys av den rollen. Som justisminister har jeg valgt å si fra meg honoraret i sin helhet. Det er viktig for meg å være åpen og ryddig. Av samme årsak sa jeg opp mitt arbeidsforhold hos Advokatfirmaet Elden i forbindelse med tiltredelsen, for å være sikker på at jeg ikke har problematiske bindinger.

I en annen e-post til VG skriver Emilie Enger Mehl:

– Jeg takket ja til å være med i Kompani Lauritzen 14. april i år. Den 14. juni ga jeg, via en Sp-rådgiver på Stortinget, skriftlig beskjed om hvilke frivillige organisasjoner jeg ønsket at honoraret skulle fordeles på, og det er også disse organisasjonene som vil motta honoraret i etterkant av at serien er blitt sendt på TV.

Stortinget har et register der representantene er pålagt å registrere sine verv og økonomiske interesser innen én måned etter at nyvalgt storting har trådt sammen.

– Deltagelsen i «Kompani Lauritzen» er meldt inn og kommer med i neste versjon av registeret, men ikke med konkret beløp. De blir honorert etter hvor lenge de er med og det kan ikke avsløres nå, opplyser kommunikasjonsrådgiver Øyvind Torvund i Stortingets seksjon for presse og samfunnskontakt i en e-post.

I registeret kommer det frem at flere politikere har mottatt honorar for ulike realityprogrammer:

Nåværende utenriksminister Anniken Huitfeldt er for eksempel registrert med blant annet disse opplysningene:

Deltagelse i «4-stjerners middag» på TVNorge. Honorar 10.000 minus skatt. Gitt til Utøyafondet.

Deltagelse i «Jaget» på TV2. Honorar 10.000 minus skatt. Gitt til Utøyafondet.

Deltager i spørreprogramserie høsten 2021, foreløpig ikke offentlig hvilket. Honorar 62.500 kr. Utenriksdepartementet opplyser til VG at honoraret er rapportert inn i henhold til Stortingets regelverk og blitt skattet av.

Deltagelse i spørreprogram høsten 2021, foreløpig ikke offentlig. Honorar 10.000 kroner. Gitt Utøyafondet.

Frps stortingsrepresentant, Bård Hoksrud, har meldt inn følgende til Stortingets register. Han har ikke oppført inntektene - utover å presisere at han har fått honorar.