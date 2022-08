TV-FJES: Laura Whitmore, her på et BBC-arrangement i London i vår.

Laura Whitmore gir seg i «Love Island»

Laura Whitmore overtok som programleder etter avdøde Caroline Flack, men nå hopper hun av.

Irske Whitmore (37) trekker seg som programleder for britiske «Love island» etter tre år.

«Her er noen nyheter», skriver Whitmore på Instagram og opplyser at hun ikke skal lede neste runde av sjekkeserien.

«Det er visse elementer ved denne innspillingen som har vært veldig vanskelig for meg, og som ikke kan forandres på grunn av formatet», forklarer TV-kjendisen og peker spesielt på pendlingen til og fra Sør-Afrika.

Jobben er rett og slett blitt for komplisert å kombinere med andre jobboppdrag.

«Jeg skulle ønske jeg kunne fortsette, men jeg vet at dere er i trygge hender», lyder det i meldingen til fansen.

Whitmore legger til at planen opprinnelig var å steppe inn for Caroline Flack i én sesong. I stedet ble det tre runder – og i tillegg spin-off-konseptet «Aftersun».

«Jeg håper jeg har gjort deg stolt, Caroline», skriver hun til Flack, etterfulgt av et hjerte.

Flack ble byttet ut som programleder mot slutten av 2019 etter å ha havnet i klammeri med loven på grunn av en krangel med kjæresten.

En knapp måned senere tok Flack sitt eget liv. Hun ble 40 år.

«Love Island» lokket 3,4 millioner seere til finalen tidligere denne måneden. TV-kanalen ITV takker Whitmore for innsatsen, og sier de forståer hennes beslutning.

Hvem som tar over, er ikke kunngjort.

Whitmore har knapt rukket å takke for seg før hun opplyser at hun er klar for teaterscenen West End i London – i oppsetningen «2:22 A Ghost Story».

«Kom og se meg debutere», sier hun om forestillingen som starter allerede 6. september.